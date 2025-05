Solidarité et compassion : Hô Chi Minh-Ville lance le Mois humanitaire 2025

>> Parrainer un orphelin, un don qui change des vies

>> Hanoï : plus de 65 milliards de dôngs pour les travailleurs en difficulté

>> Plus de 1.000 milliards de dôngs pour le mouvement "Têt humanitaire"

>> Le don d’organes sauve des vies et donne l’espoir

Photo : VNA/CVN

Organisé du 1ᵉʳ mars au 31 mai, ce programme vise à mobiliser 400 milliards de dôngs pour venir en aide à 100.000 bénéficiaires, à travers des dons, des consultations médicales, des visites de lieux historiques, ainsi que la construction de logements et la fourniture de moyens de subsistance pour les familles en difficulté.

Lors de la cérémonie, Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a rappelé qu'en ses près de 80 années d'existence, la Croix-Rouge vietnamienne s'est érigée en un pont de confiance essentiel entre le Parti, l'État, les organisations et les individus - qu'ils appartiennent ou non au système politique - et les populations vulnérables. Il a également insisté sur le rôle majeur de cette organisation humanitaire, véritable pilier du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Mois humanitaire est désormais un événement emblématique de l'action humanitaire, propageant largement au sein de la société les valeurs de compassion et de solidarité.

Photo : VNA/CVN

Depuis sa mise en œuvre officielle en 2021, le Mois humanitaire a permis de collecter plus de 3 700 milliards de dôngs, au profit de 7,3 millions de personnes.

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville a également appelé les étrangers résidant dans la ville à participer à une collecte de sang. Le consul général du Cambodge, Chan Sorykan, s'est félicité de cette initiative qui, selon lui, renforce l'amitié entre les peuples cambodgien et vietnamien.

VNA/CVN