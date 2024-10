Le PM Pham Minh Chinh préside une réunion sur le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur de l'État pour les travaux et projets nationaux clés dans le secteur des transports, a présidé, le 5 octobre à Hanoï, une réunion de la Permanence du gouvernement avec les ministères et les branches sur l'option d'investissement dans le Projet ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et la mise en œuvre des projets de chemin de fer reliant la Chine.

>> Le Premier ministre demande une étude approfondie du projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud

>> Importance du projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère des Transports, le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud fait l'objet de recherches actives par de nombreux ministères, départements et branches, faisant référence à des modèles de 22 pays et territoires et des expériences réelles de six pays bien maîtrisant les technologies de ligne à grande vitesse.

Le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud aura une longueur de 1 541 km, à double voie et à un écartement de 1 435 mm. La ligne aura une vitesse de 350 km/h, dépassant 23 gares passagers avec une distance moyenne d'environ 67 km et 5 gares de fret rattachées aux hubs de fret. La ligne débutera à la gare de Ngoc Hoi, à Hanoï, traversera 20 villes et provinces et se terminera à la gare de Thu Thiêm, à Hô Chi Minh-Ville. L'investissement total du projet s'élève à environ 67,34 milliards d'USD.

Le ministère des Transports projette de soumettre l’option d'investissement à l'Assemblée nationale pour approbation lors de sa session ce mois courant; de sélectionner des consultants internationaux, de préparer des rapports d'études de pré-faisabilité en 2025-2026 ; de débuter les travaux fin 2027 et d’achever l’ensemble de la ligne en 2035.

Toujours selon le ministère des Transports, les ministères et agences concernés élaborent activement des projets de mise en oeuvre de trois lignes ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine que sont Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï, et Móng Cái - Ha Long - Hai Phong.

La première aura une longueur d'environ 380 km et nécessitera un investissement total d'environ 11,6 milliards d'USD ; la deuxième, 156 km et environ 6 milliards d'USD ; et la troisème, 187 km et environ 7 milliards d'USD.

Prenant la parole à la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud et les projets de chemin de fer reliant la Chine étaient très importants pour le développement du pays.

Le Politburo a convenu d'une option d'investissement de la ligne à grande vitesse Nord-Sud, avec une vitesse nominale de 350 km/h. Ce sera un chemin de fer à double usage : développement socio-économique, garantie de la sécurité et de la défense nationale, a-t-il souligné.

Il a demandé l'étude des plans d'investissement de la ligne selon l’orientation d’éviter les grandes zones résidentielles, d'économiser le plus d'argent, d’accélérer les travaux le plus rapidement possible et de desservir bientôt le développement du pays.

La ligne à grande vitesse doit être construit conformément à la Planification nationale et à la planification sectorielle, tout en garantissant la connexion avec d'autres infrastructures et moyens de transport comme l'aviation, la navigation... et aussi avec les corridors économiques nationaux et les pays voisins comme la Chine, le Laos, le Cambodge...

Concernant les ressources financières, il est nécessaire de proposer un mécanisme de mobilisation et de diversification des ressources, y compris les ressources d'investissement public du ressort central comme local, les ressources provenant de l'émission d'obligations, des emprunts...

Pham Minh Chinh a clairement annoncé que le gouvernement avait créé un Groupe de travail et avait chargé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà de diriger directement la réalisation du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

VNA/CVN