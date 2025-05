Les agences judiciaires doivent être proches du peuple et protéger ses intérêts légitimes

“ Notre objectif est d’édifier un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple ”, a déclaré le président Luong Cuong lors d’un débat en groupe jeudi 8 mai de deux projets de loi d’amendement et de complément d’un certain nombre d'articles de la Loi sur l'organisation des tribunaux populaires et de loi d’amendement et de complément d’un certain nombre d'articles de la Loi sur l'organisation des parquets populaires, dans le cadre de la 9 e session de la XV e Assemblée nationale.

L’État de droit doit être fondé sur la Constitution, la loi et la primauté de la Constitution et la loi. La loi sur l'organisation des tribunaux populaires et celle sur l'organisation des parquets populaires doivent être conformes à la Constitution, protéger les droits de l'homme et les droits des citoyens, et en même temps assurer l'unité et la synchronisation du système juridique et des organes judiciaires.

Le président a suggéré de clarifier les questions liées à l’organisation de l’appareil, la quantité et la qualité des fonctionnaires, des juges, des procureurs du Parquet, l’autorité, les devoirs, les pouvoirs ainsi que les relations entre l'agence d'enquête, le parquet et le tribunal.

Il a souligné qu'il est nécessaire d'étudier et d'organiser des agences judiciaires qui soient "véritablement proches du peuple, qui protègent les droits et les intérêts légitimes du peuple" ; qui "surmontent les difficultés et les problèmes pratiques et soient prêt à répondre aux exigences de développement".

Luong Cuong a insisté sur l’importance de garantir l’unité et la synchronisation entre les dispositions légales relatives aux organes judiciaires. “Comment les agences judiciaires peuvent-elles fonctionner de manière indépendante et obéir uniquement à la Constitution et à la loi”. Il faut avoir une étroite coordination entre les agences, a-t-il conclu.

