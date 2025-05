La VNA renforce la coopération avec les médias du Kazakhstan et d'Azerbaïdjan

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a signé des accords de coopération avec ses homologues du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan, visant à améliorer l'efficacité d’informations et à renforcer le partenariat stratégique nouvellement conclu par les dirigeants des deux parties.

>> VietnamPlus remporte un deuxième prix WAN-IFRA pour son excellence numérique

>> Poursuivre l’épopée héroïque de l’Agence Vietnamienne d’Information

>> L’Agence Vietnamienne d’Information, pionnière du journalisme multimédia

Photo : VNA/CVN

La signature des accords s'est déroulée dans le cadre de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm dans ces deux pays du 5 au 8 mai.

Le 6 mai, au Palais présidentiel d'Akorda à Astana, en présence du secrétaire général Tô Lâm et le président Kassym-Jomart Tokaïev, Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA et Raushan Kazhibayeva, directrice générale du Complexe de radiodiffusion et de télévision relevant de la Présidence de la République du Kazakhstan (TRC) ont échangé l’accord de coopération entre ces deux agences.

Selon ce document, les deux parties effectueront l’échange d’informations, la formation des ressources humaines dans l’application de nouvelles technologies de communication, l’échange d’expériences journalistiques à l’ère numérique.

Lors de leur visite au siège de la TRC, Vu Viêt Trang et Raushan Kazhibayeva ont souligné l'importance de mettre en œuvre l'accord pour favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays et promouvoir la coopération bilatérale, conformément à la déclaration conjointe publiée lors de la visite d'État du secrétaire général Tô Lâm.

Vu Viêt Trang s’est également renseignée du processus de production multimédia de TRC, ainsi que son utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des produits d'informations diversifiés et attrayants.

Photo : VNA/CVN

Le 7 mai, à Bakou, en Azerbaïdjan, Vu Viêt Trang et le président de l'Agence de presse d'État d'Azerbaïdjan (AZERTAC), Vugar Alyev, ont signé un accord de coopération dans la nouvelle période. Les deux parties ont convenu de renforcer l’échange de contenus sous plusieurs formats pour diffuser des informations officielles sur la situation dans chaque pays.

Lors de l’entretien tenu le 8 mai, les deux responsables de deux agences de presse ont discuté de domaines spécifiques de coopération, notamment la transformation numérique, le développement de compétences journalistiques modernes, l'échange de délégations et la collaboration active dans les cadres multilatéraux tels que l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA) et le Shusha Global Media Forum.

Les deux parties ont convenu d’évaluer efficacement les résultats de leur premier accord de coopération, signé en 2014.

VNA/CVN