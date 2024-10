Quang Ninh résume le travail de réponse et de traitement des conséquences du typhon Yagi

La province de Quang Ninh (Nord) a organisé le 21 septembre une conférence pour faire le bilan sur le travail de réponse et de traitement des conséquences du typhon Yagi, le plus puissant typhon en Mer Orientale de ces 30 dernières années.

Yagi et la circulation post-tempête ont déclenché des précipitations violentes, en particulier dans la moyenne région et les régions montagneuses du Nord, provoquant de lourdes pertes en vies humaines et en biens et affectant gravement les activités économiques et la vie de la population.

La province de Quang Ninh et la ville de Hai Phong ont été les premières touchées avec des vents dépassant les 149km/h quand la tempête, la troisième de cette année au Vietnam, s’est abattu samedi 7 septembre sur la côte nord, laissant sur son passage des scènes de désolation.

Selon le dernier bilan, le typhon Yagi a fait 4 morts et 157 blessés à Quang Ninh, endommagé 19.582 maisons, coulé plus de 80 bateaux et autres véhicules de transport fluvial, renversé 1.297 poteaux électriques...

Quang Ninh a mobilisé près de 6.000 personnes des unités de l’armée et de la police, 53 véhicules, 38 bateaux et 35 canots dans les opérations de recherche et de sauvetage, de nettoyage et de réparation des dégâts.

Son secteur touristique a été fortement impacté. Actuellement, les entreprises et les établissements de tourisme s’efforcent de régler les conséquences afin que leurs activités puissent bientôt revenir à la normale.

Pour les entreprises touristiques, à côté des inquiétudes économiques s'ajoutent également celles concernant le recrutement des ressources humaines pour régler la situation, de nombreux établissements, maisons, usines ravagées nécessitant une importante main-d'œuvre pour la réparation. Selon des statistiques préliminaires, plus de 20 navires de croisière ont coulé dans la baie de Ha Long, aussi faudra-t-il du temps pour la réouverture des visites maritimes de la baie.

Pour l’heure, aucune statistique sur les dommages causés au secteur touristique. Les difficultés s’accumulent car les entreprises touristiques ont subi à la fois des dégâts matériels et des pertes de revenus dues à l’impossibilité d’accueillir leurs clients.

Même si les dégâts sont extrêmement importants, l'esprit de solidarité a été fortement réveillé. Le mouvement de mobilisation de don et de soutien aux personnes touchées a reçu une forte réponse, contribuant à fournir rapidement un encouragement mental et matériel aux habitants dans le besoin.

Efforts considérables

S'exprimant lors de la conférence, Trinh Thi Minh Thanh, secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti, a hautement apprécié les efforts considérables de l'ensemble du système politique de la province, des forces armées, du monde des affaires et du peuple, ainsi que le soutien des agences au ressort central dans le travail de prévention, de réponse et de réparation rapide et efficace des lourds dégâts causés de ce typhon, contribuant à stabiliser rapidement la vie des populations et rétablir progressivement la production et les activités commerciales dans la province.

Pour atteindre les objectifs et les cibles en 2024 et pour l'ensemble du mandat 2020-2025, elle a demandé aux autorités locales de se concentrer sur la constitution et la garantie de ressources pour mettre en œuvre un certain nombre de des mécanismes et des politiques spécifiques pour surmonter les dégâts, stabiliser la vie et restaurer la production et les affaires ; continuer à rechercher et proposer aux autorités compétentes des mécanismes et des politiques pour soutenir les personnes et les organisations dans la restauration de la production et des affaires ; veiller au déploiement immédiat de programmes de soutien d'urgence pour réparer et construire de nouvelles maisons afin de soutenir les ménages en situation de précarité dont les maisons se sont effondrées ou sont très endommagées. Ces travaux doivent e terminer en novembre prochain.

Elle a demandé de bien faire le travail de prévention et de contrôle des maladies, de traitement, d'assainissement de l'environnement, d'hygiène des sources d'eau et d'assurer l'hygiène et la sécurité alimentaire.

Elle a demandé d'élaborer un scénario de croissance économique pour les derniers mois de 2024, un plan pour 2025 conforme à la nouvelle situation, avec l'objectif de maintenir une croissance économique à deux chiffres pendant 10 années consécutives (2015 - 2024).

Elle a également demandé de mettre en œuvre avec succès les objectifs fondamentaux énoncés dans la résolution du XVe Congrès provincial du Parti et la résolution N°20-NQ/TU proposée par le Comité provincial du Parti ; de rechercher et développer un projet pour restaurer et relancer l'économie après le typhon Yagi.

