Le PM demande d’intervenir après un grave accident routier à Son La

>> Le PM ordonne de régler les conséquences d’un accident de la route à Dà Nang

>> Le PM ordonne de régler les conséquences du récent accident de la circulation à Tuyên Quang

>> Le PM demande de régler les conséquences d'un grave accident de la route à Phu Yên

Photo : VNA/CVN

Selon le message envoyé aux ministres de la Sécurité publique et des Transports, aux présidents du Comité populaire provincial et des villes sous l’autorité centrale, au Comité national de la sécurité routière et aux principaux médias nationaux, l’accident s’est produit à 23h30 vendredi 21 février dans la commune de Sap Vat, district de Yên Châu, faisant six morts et neuf blessés.

Informé de la nouvelle, le chef du gouvernement a adressé ses condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a également demandé aux autorités provinciales et à la sécurité publique de se rendre sur les lieux et de superviser les efforts d’intervention.

Il a ordonné au président du Comité populaire de Son La et au chef du Comité provincial de la sécurité routière d’ordonner aux autorités locales et aux organismes concernés de prendre des mesures pour traiter rapidement les conséquences de cet accident et prévenir de futures tragédies

Cela comprend la mobilisation de toutes les ressources médicales nécessaires pour fournir les meilleurs soins possibles aux blessés, minimiser les pertes et réduire les dommages matériels; ainsi que les visites d’encouragement et de soutien aux victimes et aux familles endeuillées.

Le président du Comité populaire provincial doit convoquer une réunion avec les organismes et autorités concernés pour évaluer les causes directes et indirectes et adopter des mesures correctives immédiates, conformément à la directive du Premier ministre du 19 avril 2023 sur le renforcement de la sécurité routière dans le nouveau contexte. Les conclusions serviront de base aux campagnes de sensibilisation du public et à l’adoption de mesures préventives à l’avenir.

Le ministre de la Sécurité publique a été chargé d’ordonner aux forces de sécurité publique locales d’intensifier les patrouilles et de surveiller de près les activités de transport routier, en particulier les véhicules de tourisme et les camions lourds; de revoir les systèmes de suivi des véhicules de transport commercial et d’appliquer strictement les sanctions en cas d’infraction, en mettant l’accent sur celles liées aux heures de travail des chauffeurs.

D’autres tâches spécifiques ont également été confiées au ministre des Transports, aux présidents des provinces et des villes sous l’autorité centrale, aux médias et à l’Office du gouvernement.

VNA/CVN