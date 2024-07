Le PM clarifie les points focaux pour accélérer le décaissement des investissements publics

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné mardi 16 juillet aux ministères, aux agences centrales et aux localités de faire preuve d’une plus grande détermination dans l’accélération du décaissement des capitaux d’investissement publics, en se concentrant sur cinq aspects, notamment le maintien de la discipline et la lutte contre la négativité.

Photo : VNA/CVN

Présidant une conférence nationale sur l’accélération des décaissements des investissements publics, le chef du gouvernement a demandé de redoubler d’efforts en matière de déneigement ; éliminer les difficultés, les obstacles et les goulots d’étranglement lors de la mise en œuvre des projets ; promouvoir la rénovation et l’application des nouvelles technologies ainsi que la transformation numérique, et démêler les nœuds institutionnels.

Parallèlement, il est nécessaire de se concentrer sur la fourniture de matériaux de construction pour les projets, ainsi que de ressources humaines pour les projets nationaux clés ; assurer l’harmonisation des intérêts entre l’État, les investisseurs et la population ; créer des moyens de subsistance pour la population ; et assurer l’avancement et la qualité des projets utilisant des capitaux d’investissement publics, a demandé le Premier ministre.

Il a souligné que 2024 doit être une année décisive dans le décaissement des investissements publics, ouvrant la voie à l’achèvement du plan de développement socio-économique de l’année et à l’objectif de construire 3.000 km d’autoroutes d’ici 2025.

Le chef du gouvernement a ordonné aux ministres, chefs de secteur, dirigeants d’agences et présidents des comités populaires des provinces d’appliquer strictement les résolutions, directives et dépêches du gouvernement et du Premier ministre ainsi que les instructions du gouvernement sur l’allocation et le décaissement des investissements publics capitale en 2024.

Photo : VNA/CVN

En plus de maintenir l’efficacité des groupes de travail du Premier ministre pour faire face aux difficultés et aux obstacles rencontrés lors du décaissement, il a décidé d’en créer un supplémentaire dirigé par le vice-Premier ministre Lê Thanh Long pour aider dans le travail.

Il a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement de recueillir et d’absorber les idées des membres du gouvernement afin de rédiger un rapport à la Commission permanente de l’Assemblée nationale sur les ajustements au plan d’investissement du budget central pour 2024.

Le ministère a été invité à donner des orientations sur l’élaboration d’un plan d’investissement public pour 2025 et pour la période 2026-2030, tout en publiant rapidement des documents guidant la mise en œuvre de la loi sur les appels d’offres.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, 33 des 44 ministères et agences centrales ainsi que 28 des 63 localités ont signalé des taux de décaissement inférieurs à la moyenne du pays. Au cours du premier semestre de cette année, le Premier ministre a publié deux directives, quatre dépêches et de nombreux autres documents ordonnant l’accélération des investissements publics. Le gouvernement a formé cinq groupes de travail et envoyé 26 équipes de travail dans les localités pour éliminer les difficultés et promouvoir le développement socio-économique, notamment en accélérant le décaissement des capitaux d’investissement public et la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux.

Au 10 juillet, les ministères, les agences centrales et les localités avaient alloué 639,4 billions de dôngs (25,17 milliards d'USD) à des travaux et projets spécifiques, atteignant 95,5% du plan fixé par le Premier ministre. Au 30 juin, plus de 196.700 milliards de dôngs (7,74 milliards d'USD) ont été décaissés, ce qui équivaut à 29,39% de la tâche assignée par le Premier ministre.

Le ministère a indiqué que 11 des 44 ministères et agences centrales et 35 localités ont affiché des taux de décaissement supérieurs à la moyenne du pays.

