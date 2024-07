Des mesures nécessaires pour promouvoir la croissance économique

Le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a souligné la nécessité d’avoir des solutions plus fondamentales pour soutenir les entreprises, promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement public et la croissance, développer les entreprises et ainsi générer des revenus pour le budget de l'État.

Lors d’une conférence pour faire le bilan des activités au premier semestre et définir les tâches dans les mois restants du ministère des Finances, tenue le 15 juillet à Hanoï, le ministre Hô Duc Phoc a demandé au secteur financier de démêler les institutions, les politiques juridiques financières, de promouvoir la production et les affaires, de s'efforcer d'atteindre et de dépasser les prévisions du budget de l'État et de garantir les sources de dépenses pour les tâches prévues dans le budget, les dépenses pour soutenir les habitants et les entreprises.

Dans le même temps, le secteur continue à proposer des solutions appropriées pour dégager des obstacles des entreprises et des habitants, et promouvoir la reprise et le développement socio-économiques, a dit le ministre Hô Duc Phoc.

En vue d'atteindre et de dépasser les prévisions budgétaires de l'État, le ministre a demandé au secteur de renforcer la gestion des revenus, de prévenir les pertes de revenus et de gérer les arriérés d'impôts, de renforcer la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale, de protéger la production nationale, d’éliminer rapidement les difficultés et les obstacles au décaissement des investissements publics...

Il a particulièrement mis l'accent sur la promotion de la transformation numérique, l'application des technologies de l'information, la modernisation de la collecte des impôts, l'expansion de la mise en œuvre des factures électroniques et le renforcement de la gestion de la collecte des transactions de commerce électronique.

Dans les temps à venir, il a demandé de continuer à améliorer le cadre juridique et le mécanisme d'inspection pour assurer le fonctionnement stable et sûr du marché financier, de la bourse et des obligations d'entreprises, afin de garantir que le marché financier se développe de manière transparente et efficace, en attirant ressources pour le développement.

Au cours du premier semestre de l'année, les recettes totales du budget de l'État ont atteint 1.038,1 billions de dôngs, soit 61% de l'estimation, en hausse de 17,7% par rapport à la même période en 2023.

Selon le ministère des Finances, ce résultat est dû aux politiques de soutien aux habitants et aux entreprises qui ont vu le jour. Dans le même temps, la croissance économique au premier semestre a donné des résultats positifs comme le PIB et l’inflation en hausse respective de 6,42% et de 4,08%. En moyenne sur les 6 premiers mois de l’année, l’inflation sous-jacente n’a augmenté que de 2,75% en glissement annuel.

