Eurocham confiant quant au développement économique stable du Vietnam

L'ambassade du Vietnam en Belgique a organisé mardi 2 juillet un séminaire avec la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) pour discuter des opportunités de coopération entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), notamment dans l’économie verte, les énergies renouvelables, l’environnement et le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UE, Nguyên Van Thao, a souligné l'importance de la coopération entre le Vietnam et l'UE pour promouvoir un développement économique vert et durable, en particulier dans les énergies renouvelables et la protection de l'environnement.

Lors du séminaire, les deux parties ont discuté de différents problèmes environnementaux importants auxquels le Vietnam est confronté, tels que la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la protection de la biodiversité agricole et la réponse à la pollution de l'environnement.

Concernant la lutte contre la pêche INN, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a appelé EuroCham à encourager la Commission européenne (CE) à retirer le "carton jaune" imposé sur les produits halieutiques du Vietnam. Il a également souligné l'importance de la biodiversité agricole pour la sécurité alimentaire et le développement durable.

En ce qui concerne le JETP, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a apprécié le rôle d'EuroCham dans la promotion de ce programme, souhaitant coopérer étroitement avec cette organisation pour le mettre en œuvre efficacement au Vietnam.

Pour sa part, le président d'EuroCham, Dominik Meichle, a indiqué que ce séminaire mettait l'accent sur la coopération actuelle et future entre EuroCham et ses partenaires vietnamiens, principalement axée sur le développement économique durable.

Les représentants des entreprises d'EuroCham ont affirmé leur confiance dans le développement stable de l'économie vietnamienne.

L'indice de confiance des entreprises régulièrement publié par EuroCham montre un signe positif, a estimé Dominik Meichle, ajoutant que le Vietnam offre de nombreuses opportunités à la communauté d'affaires.

En outre, il a mis l'accent sur les atouts du Vietnam pour attirer les investissements étrangers, notamment un climat d'investissement stable, une main-d'œuvre bien formée et un dialogue ouvert entre le gouvernement et les entreprises. Grâce à cela, les perspectives actuelles et futures du Vietnam sont considérées comme très positives.

Il a proposé plusieurs suggestions pour la partie vietnamienne, telles que le contrôle de l'inflation à un niveau raisonnable, l'augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures, la simplification des procédures administratives et la numérisation des processus.

Jean-Jacques Bouflet, vice-président chargé de la politique d’EuroCham, a affirmé que l'économie vietnamienne était de plus en plus stable et en croissance. Il a réitéré l'engagement d'EuroCham à maintenir et à renforcer les bonnes relations entre l'Europe et le Vietnam.

