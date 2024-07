Le Premier ministre ordonne l'accélération du décaissement des investissements publics

En effet, le Premier ministre a demandé aux ministères et aux agences du ressort central et local d’étudier les recommandations du ministère des Finances et de se concentrer sur la mise en œuvre de solutions drastiques, opportunes, appropriées et efficaces pour améliorer le décaissement des investissements publics, contribuant à promouvoir la croissance économique.

La permanence du gouvernement aura une visioconférence nationale avec les ministères, les agences centrales, les groupes économiques et les entreprises publiques, pour évaluer la mise en œuvre du plan d'investissement public au premier semestre de cette année et pour mener à bien les mesures visant à accroître le décaissement au deuxième semestre. La visioconférence est prévue le 17 juillet.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, agences, groupes économiques et entreprises publiques de préparer des rapports évaluant la situation du décaissement au cours du premier semestre, à savoir les résultats obtenus, les limites et faiblesses, les causes, les leçons apprises, ainsi que les orientations pour améliorer le travail au cours du second semestre. Ces rapports devront être envoyés au ministère du Plan et de l’Investissement avant le 12 juillet.

