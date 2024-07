Vietnam - R. de Corée

Coopération pour développer des logements pour les personnes à faible revenu

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu mardi 9 juillet à Hanoï une délégation d'entreprises sud-coréennes spécialisées dans le domaine de la construction et du développement urbain, conduite par Jung Won-ju, président du groupe Daewoo E&C, également président de la Korea Housing Builders Association (Association sud-coréenne des constructeurs de logements), en visite de travail au Vietnam.

>> La visite du Premier ministre vietnamien en R. de Corée a donné des résultats substantiels

>> La presse sud-coréenne souligne la coopération économique Vietnam - R. de Corée

>> Vietnam - R. de Corée : 30e anniversaire de sa 1re ligne directe et 15 millionième passager

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Jung Won-ju a remercié le gouvernement, les ministères et les organes du Vietnam et de la capitale Hanoï pour avoir soutenu son groupe dans la mise en œuvre du projet de zone urbaine Starlake. Il a également déclaré espérer que les ministères et organes compétents vietnamiennes soutiendraient son groupe dans la mise en œuvre d'un autre projet de zone urbaine moderne dans la province de Thai Binh.

Le président du groupe Daewoo E&C a déclaré que le ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports se rendrait au Vietnam la semaine prochaine pour promouvoir la coopération avec le Vietnam dans le domaine du développement des logements.

Le groupe Daewoo E&C prévoit également de mettre en œuvre des projets de logements pour les personnes à faible revenu au Vietnam, a-t-il affirmé.

Les membres de la délégation sud-coréennes ont tous apprécié les potentiels et les opportunités d’investissement au Vietnam, affirmant que davantage d'entreprises sud-coréennes viendraient au Vietnam pour explorer les opportunités et promouvoir les investissements dans des projets spécifiques.

De son côté, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a déclaré : "Le gouvernement vietnamien salue, apprécie et soutient l'intention des entreprises sud-coréennes d'investir dans le développement de logements pour les personnes à faible revenu au Vietnam".

Le vice-Premier ministre a demandé aux entreprises sud-coréennes de coopérer avec les partenaires vietnamiens dans la mise en œuvre de projets d'investissement, estimant que grâce à cette forme de coopération, les projets auraient une haute qualité et un prix plus raisonnable.

VNA/CVN