Dông Nai accueille 940,7 millions d'USD d’IDE depuis janvier

Photo : VNA/CVN

De janvier à début juillet 2024, les parcs industriels de cette province méridionale ont attiré 940,7 millions d'USD d’IDE, dont 572 millions de nouveaux capitaux enregistrés et 368 millions d’investissements additionnels.

Selon le Comité de gestion des parcs industriels de Dông Nai, il n'y a aucun projet lié aux industries qui provoquent une pollution de l'environnement et sont à forte intensité de main-d'œuvre. Les orientation de la province en matière d'attraction des investissements sont assurées, a-t-il souligné.

La province de Dông Nai compte actuellement 33 parcs industriels établis avec une superficie totale de plus de 10.500 hectares. Il y a 32 parcs industriels qui sont en activité.

À l’heure actuelle, la province compte près de 1600 projets d'IDE valides, avec un capital total de plus de 34 milliards d'USD. Parmi les 44 pays et territoires investissant à Dông Nai, la République de Corée, Taïwan (Chine) et le Japon sont de grands investisseurs.

VNA/CVN