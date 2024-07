Accélérer le décaissement des fonds public

>> Le Premier ministre demande d’accélérer le décaissement des fonds publics

>> Une forte reprise économique attendue au 4e trimestre

>> L’anticipation comme solution pour mieux décaisser les fonds publics

Soulignant le rôle crucial de l’investisse-ment public dans le développement, le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors d’une réunion gouvernementale périodique, a annoncé que le pays consacrerait cette année 657.000 milliards de dôngs (environ 27,3 milliards d’USD) à l’investissement public. Cet investissement est principalement dirigé vers les infrastructures de transport, avec un taux de décaissement visé d’au moins 95%.

Photo : VNA/CVN

Outre la stimulation efficace de la croissance, le décaissement de l’investissement public, notamment dans les projets de transport, contribuera à réduire les coûts logistiques, les coûts des intrants et à intensifier la concurrence saine entre les entreprises. Cela créera de nouveaux espaces de développement, notamment dans l’industrie et les services.

Projets nationaux clés

Le Premier ministre a exhorté les ministères, les secteurs et les localités à accorder la priorité à l’allocation des fonds aux projets nationaux clés et à ceux ayant des impacts interrégionaux pour favoriser un développement socio-économique rapide et durable, ainsi qu’aux projets inscrits dans le Programme de redressement et de développement socio-économique.

Les ministères, les secteurs et les localités doivent anticiper les problèmes qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre des projets afin de prendre des mesures correctives en temps opportun et d’accélérer le décaissement des fonds d’investissement public en 2024. Le gouvernement considère ces capitaux comme une force motrice pour accélérer la reprise et le développement socio-économique. Parmi les trois moteurs de croissance traditionnels (investissement public, consommation intérieure et exportations), l’investissement public est le moteur que le Vietnam peut “promouvoir fortement” et “renouveler” de manière proactive.

Le directeur du Département des investissements du ministère des Finances, Duong Ba Duc, a déclaré que pour garantir la progression des décaissements, son département avait recommandé aux ministères, secteurs et localités d’accélérer l’allocation des fonds. Il a conseillé d’allouer ces fonds aux projets par ordre de priorité, et de fournir un financement adéquat aux projets confrontés à des pénuries de capitaux.

Ledit département a également demandé une allocation et un enregistrement des capitaux décaissés réels. Dans le même temps, il a préconisé de fournir un niveau de financement approprié aux projets nouvellement lancés, car ces derniers ont plus besoin de temps. Duong Ba Duc a considéré cet objectif comme réalisable, car le montant de l’investissements public cette année est moins que l’année dernière. De plus, les procédures des projets d’importance nationale qui relient les régions et ont un effet d’entraînement sont pratiquement achevées, favorisant ainsi un meilleur décaissement.

Environ 97% de l’investissement public pour 2024 a été alloué aux agences et localités gérées par l’État, soit l’équivalent de 622.000 milliards de dôngs (25,9 milliards d’USD), selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Dô Thanh Trung. Ce taux est plus élevé que l’année dernière, qui était de 78%.

Le décaissement de l’investis-sement public au cours des cinq premiers mois de 2024 a été estimé à 190,6 billions de dôngs (7,44 milliards d’USD), soit 26,6% de l’objectif annuel et 5% de plus qu’à la même période de l’année dernière, selon l’Office général des statistiques. Sur ce montant, les investissements gérés par le gouvernement ont été estimés à 32.500 milliards de dôngs, soit 29,3% du plan annuel, une baisse de 2,6% sur un an.

Certains ministères affichent des taux de décaissement estimés inférieurs à ceux enregistrés l’année dernière, à savoir le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (-34,8%), celui des Transports (-19,1%), celui de la Santé (-1,5%) et celui de l’Éducation et de la Formation (-1,1 %). L’Office général des statistiques a également indiqué que les capitaux d’investissement mis en œuvre et gérés par les localités étaient estimés à 158,1 milliards de dôngs, soit 26,1% du plan annuel et en hausse de 6,7% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

Plans d’ajustement

Afin de promouvoir le décaissement des capitaux d’investissement public, le ministère du Plan et de l’Investissement a suggéré au gouvernement d’ordonner aux ministères, agences et localités de mettre en œuvre de manière proactive et radicale les mesures énoncées dans les résolutions de l’Assemblée nationale et du gouvernement, en particulier la directive du Premier ministre relative à l’accélération des décaissements de l’investissement public.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a exhorté les ministères, les secteurs et les localités à gérer rapidement les difficultés afin d’accélérer le taux de décaissement. Il est nécessaire aussi de revoir de manière proactive la capacité de décaissement de chaque projet afin d’avoir des plans d’ajustement depuis les projets à décaissement lent jusqu’à ceux en suspens, qui nécessitent des capitaux supplémentaires, a-t-il remarqué.

Thê Linh/CVN