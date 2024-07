Les entreprises de l'UE s’attendent à ce que le Vietnam promeuve des politiques pour maintenir la croissance

Selon Dominik Meichle, président d'EuroCham Vietnam, le potentiel économique du Vietnam est indéniable et le milieu d’affaires européen croit toujours en la croissance à long terme du Vietnam.

Bien que l'enquête de la BCI souligne les domaines à améliorer, EuroCham estime que la promotion de la coopération pour éliminer les barrières administratives et réglementaires créera un environnement commercial plus efficace et plus attractif, apportant des avantages aux communautés d'affaires européennes et vietnamiennes, a-t-il dit.

Généralement, pour attirer davantage d'IDE et stimuler la croissance économique, les entreprises interrogées ont souligné des facteurs permettant au Vietnam d'améliorer son environnement d’affaires, notamment la rationalisation des procédures administratives et procédurales, le renforcement de la clarté de la loi... En outre, le Vietnam devrait promouvoir le développement des infrastructures de base, simplifier les procédures de délivrance de visas et de permis de travail pour les experts étrangers...

De son côté Thue Quist Thomasen, directeur de Decision Lab (l'unité qui mène l'enquête sur l'indice BCI), a déclaré qu’alors que 68% des personnes interrogées ont déclaré que les conditions actuelles étaient modérées à positives, la prudence à court terme a légèrement augmenté et il faut y remédier pour que la tendance positive se poursuive. Cependant, une forte croissance du PIB de 6,42% au premier semestre 2024 et près de 70% exprimant un optimisme à long terme renforcent la ferme conviction que des indicateurs positifs peuvent se matérialiser à l’avenir.

Les résultats de l’enquête sur l’indice BCI montrent également que la neutralité carbone est essentielle pour attirer des IDE de qualité en provenance d’Europe. Sur une autre note positive, la signature d'un accord sur l'achat direct d'électricité (DPPA) a donné l'espoir de relever certains des défis en améliorant l'accès aux énergies propres ainsi qu'en encourageant un meilleur développement durable.

VNA/CVN