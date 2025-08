Le chef du PCV ordonne des avancées décisives dans la modernisation de l'armée

>> Archives numériques, moteur pour un système d’administration locale à deux niveaux

>> L'autoroute HCM-Ville - Long Thành sera partiellement fermée pour travaux jusqu'à la mi-août

>> Première répétition conjointe des forces armées et de la police pour le 80e anniversaire de la Fête nationale

Présidant la réunion du Comité permanent de la Commission à Hanoï le 31 juillet, le chef du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la commission, a souligné que le prochain Congrès devait fixer des objectifs clairs pour faire progresser la science, la technologie et l'innovation, ainsi que pour faire de chaque officier et soldat un « guerrier numérique ».

Photo : VNA/CVN

Il a félicité le Département général des affaires politiques de l'Armée populaire du Vietnam et les agences concernées pour leur préparation proactive et complète du Congrès, notamment pour l'élaboration du projet de rapport politique, qu'il a qualifié de scientifiquement structuré et concis. Le projet, a-t-il souligné, a mis en lumière les principales réalisations de l'APV au cours de la période 2020-2025, tout en identifiant les lacunes, leurs causes et les enseignements tirés.

Le leader du Parti a exhorté l'équipe de rédaction à peaufiner le rapport en fournissant une analyse plus approfondie des prévisions militaires afin de conseiller efficacement le Parti et l'État pour répondre aux nouveaux défis et améliorer les mécanismes de construction d'une armée révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne.

Il a également demandé des mesures concrètes concernant l'ajustement de la posture de défense nationale, la coordination civile et militaire pour la sécurité politique et l'ordre social, la qualité de la formation et de l'éducation, la préparation aux menaces sécuritaires non traditionnelles, et des avancées dans le développement de l'industrie de la défense vers l'autonomie, le double usage et la modernité.

En outre, le secrétaire général du Parti a insisté sur la nécessité d'améliorer la gestion financière et la restructuration des entreprises militaires pour une plus grande efficacité, tout en appelant à une diplomatie de défense et une intégration internationale renforcées, ainsi qu'à des politiques vigoureuses pour attirer et retenir les talents au sein des forces armées.

To Lam, a ordonné à l’équipe éditoriale d’intégrer les contributions des délégués, de finaliser rapidement les documents et d’assurer le succès du XIIe Congrès.

VNA/CVN