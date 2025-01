Le PM arrive à Prague, entamant sa visite officielle en République tchèque

>> Le 80e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam célébré en République tchèque

>> La visite du PM vietnamien ouvrira de nouvelles opportunités de coopération

>> Ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations Vietnam - République tchèque

>> La visite du PM en République tchèque va élever les liens à une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite ont été accueillis à l'aéroport Václav Havel par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères de la République tchèque, Jiri Kozak, l'ambassadeur de la République tchèque au Vietnam, Nam Hynek Kmonicek, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne dans le pays européen.

Au cours de sa visite, le chef du gouvernement vietnamien doit s'entretenir avec son homologue tchèque Petr Fiala, le président Petr Pavel, le président du sénat tchèque Milos Vystrcil, et recevoir les dirigeants du Parti communiste tchèque et de l'organisation d'amitié de la République tchèque.

En outre, il visitera l'ambassade du Vietnam, rencontrera des représentants de la communauté vietnamienne en République tchèque, participera au programme Xuân Quê Huong (Printemps de la Patrie) 2025 et présentera ses vœux de Nouvel An à la communauté vietnamienne, rendra visite à des Vietnamiens remarquables en République tchèque, travaillera avec des entreprises vietnamiennes exemplaires en République tchèque et en Europe, visitera le centre commercial de Sapa - où de nombreux Vietnamiens font des affaires. Il doit également recevoir des dirigeants d'entreprises tchèques de premier plan et participer au Forum des affaires Vietnam - Tchéquie.

La visite de Pham Minh Chinh en République tchèque s'inscrit dans le contexte où l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la République tchèque s'est renforcée au cours des sept dernières décennies.

Le Vietnam accorde toujours une grande importance au développement des relations avec les pays traditionnels d'Europe centrale et orientale, notamment la République tchèque, un partenaire prioritaire.

Un partenaire clé

Photo : VNA/CVN

La République tchèque considère le Vietnam comme un partenaire clé et une passerelle reliant l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à l'Europe, et comme une priorité dans sa stratégie de coopération avec la région Asie-Pacifique.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 2,9 milliards d'USD en 2023, et ont été estimés à 3,8 milliards l'année dernière, en hausse de 28% par rapport à l'année précédente. La République tchèque gère 41 projets d'investissement direct au Vietnam, avec un capital social total de 92,39 millions d'USD. Les deux parties ont encore un potentiel important et une marge de manœuvre pour étendre leur coopération dans des domaines tels que la transformation verte, la transformation numérique, les énergies renouvelables et l'exploitation minière.

Cette visite est d'une grande importance. Elle vise à continuer d'affirmer la politique étrangère du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d'intégration internationale globale, contribuant à approfondir et à élever les relations entre les deux pays à un nouveau niveau de développement.

VNA/CVN