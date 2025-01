Hanoï : réception en l'honneur des 75 ans de relations diplomatiques Vietnam - Chine

Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a assisté le 17 janvier à la réception célébrant le 75 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950), organisée par l'ambassade de Chine au Vietnam.

>> Un expert chinois salue les résultats remarquables de la coopération Vietnam - Chine

>> Présentation d’un documentaire sur l’amitié Vietnam - Chine

>> Les relations Vietnam - Chine s'intensifient de plus en plus

Photo : QDND/CVN

La cérémonie a rassemblé des représentants des responsables de ministères, de secteurs, de localités du Vietnam ainsi que des personnalités, des représentants d’entreprises et des étudiants vietnamiens et chinois.

Lors de la célébration, Nguyên Xuân Thang a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens considéraient le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans leur politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification. Il a souligné que le développement stable et durable des relations bilatérales était conforme aux intérêts pratiques des peuples des deux pays et bénéfique à la coopération et au développement prospère de la région et du monde.

En outre, Nguyên Xuân Thang s’est déclaré convaincu que, sous l'attention et la direction des hauts dirigeants ainsi que grâce à la détermination de tous les niveaux, secteurs, localités et peuples des deux pays, le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine, ainsi que la communauté Chine - Vietnam tournée vers un avenir partagé, revêt une importance stratégique. Il a exprimé sa certitude que cette relation continuera à se développer en profondeur, de manière stable et durable à long terme, pour le bonheur des peuples des deux pays et pour la cause de la paix et du progrès humain.

À cette occasion, Nguyên Xuân Thang a adressé ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025 et pour le Têt traditionnel de l’année du Serpent aux peuples vietnamien et chinois.

"La camaraderie et la fraternité"

De son côté, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a salué les réalisations importantes et historiques que les deux pays ont accomplies ces 75 dernières années. Il a souligné que les relations d'amitié traditionnelle, caractérisées par "la camaraderie et la fraternité" établies par le président Mao Zedong et le président Hô Chi Minh, constituaient l'origine et la base politique solide du développement des relations bilatérales.

Enfin, l’ambassadeur He Wei a affirmé que le Parti et le gouvernement chinois attachaient une grande importance au développement des relations avec le Parti et l’État vietnamiens. Il a exprimé sa volonté de travailler avec le Vietnam pour hériter du passé, ouvrir l’avenir et mettre en œuvre les importantes orientations communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Il a également souligné l’importance de renforcer les échanges d’amitié, de promouvoir le partenariat de coopération stratégique global et de développer davantage la communauté Chine - Vietnam tournée vers un avenir partagé.

Cette communauté doit devenir un modèle de relations de voisinage fondées sur la paix, l’amitié et le développement mutuel, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, tout en répondant aux intérêts concrets des peuples des deux pays.

VNA/CVN