Le PM rencontre le président de la Chambre basse du parlement polonaise

Le dirigeant polonais a hautement apprécié les développements positifs et substantiels de l'amitié traditionnelle et de la bonne coopération multiforme entre les deux pays, en particulier les réalisations obtenues en matière de coopération politique et diplomatique, économique, éducative et de formation, culturelle et touristique et souhaité renforcer les relations avec le Vietnam au plus haut niveau possible, en particulier dans le contexte de nombreux développements imprévisibles du monde, qui plaçaient les pays devant de nombreux défis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam se souvenait toujours de l'aide sincère de la Pologne à sa lutte passée pour la libération nationale ainsi qu’à son développement actuel, avec des ouvrages de santé et d'éducation d’assistance polonaise portant encore de grande valeur.

Développements positifs dans de nombreux domaines

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les développements positifs dans de nombreux domaines dans les relations entre les deux pays et le développement dynamique de la coopération entre les deux organes législatifs ces derniers temps. Il a souligné l'importance de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVIPA) pour la coopération économique entre les deux pays, tout en proposant que la Chambre basse du parlement polonais ratifie bientôt cet accord et soutienne la Commission européenne (CE) pour retirer bientôt le "carton jaune" imposé pour les produits aquatiques importés du Vietnam.

Soulignant l'importance du pilier de la coopération commerciale et d'investissement dans les relations bilatérales, Pham Minh Chinh et Szymon Holownia ont convenu de promouvoir la coopération dans ce pilier à la mesure des bonnes relations politiques et culturelles entre les deux pays et de s’efforcer d’augmenter le commerce bilatéral à cinq milliards d'USD. Le Premier ministre vietnamien a demandé au Parlement polonais de soutenir les deux pays dans le renforcement de la coopération dans l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, en particulier aux Nations unies et dans les relations ASEAN - UE. Le dirigeant Szymon Holownia a souhaité rejoindre bientôt le Traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN.

Sur les questions de sécurité, notamment la question de Mer Orientale, les deux parties ont souligné la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques, notamment par des processus diplomatiques et juridiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Szymon Holownia a hautement apprécié la communauté vietnamienne en Pologne, une communauté de grand prestige, de diligence, de travail acharné, apportant d'importantes contributions à la Pologne et servant de pont reliant les deux peuples.

Pham Minh Chinh a remercié et souhaité que la Chambre basse soutienne la prise en compte rapide de la communauté vietnamienne comme une minorité ethnique en Pologne.

