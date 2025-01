Le Vietnam soutient les efforts en faveur de la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis

Photo : VNA/CVN

La position constante du Vietnam est de soutenir les efforts en faveur de la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis, y compris la levée totale de l’embargo contre Cuba, conformément aux résolutions afférentes de l’Assemblée générale des Nations unies.

Et ce, dans l’intérêt légitime du peuple cubain ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Amérique et dans le monde, a affirmé Pham Thu Hang.

VNA/CVN