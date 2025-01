Le PM vietnamien visite le centre commercial ASG et conclut sa visite officielle en Pologne

>> Le PM Pham Minh Chinh participe au Forum d'affaires Pologne - Vietnam

>> Le PM vietnamien travaille avec le centre national polonais de cybersécurité

>> Le Premier ministre participe à une célébration du Têt avec la communauté vietnamienne en Pologne

Photo : VNA/CVN

Plus tôt, dans la matinée du 18 janvier (heure locale), le Premier ministre a visité ASG à Varsovie - l'un des plus grands centres commerciaux des Vietnamiens en Europe. Il a adressé ses meilleurs vœux de Nouvel An à la communauté vietnamienne au centre commercial ASG.

Informant la communauté des principaux résultats de l’entretien et des échanges de vues avec les dirigeants polonais, Pham Minh Chinh a déclaré que l'Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) a été mis en œuvre et que la partie polonaise a également annoncé qu'elle ratifierait bientôt de l'Accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA). Il a proposé que la Pologne reconnaisse la communauté vietnamienne comme une minorité ethnique dans le pays.

Il a encouragé les entreprises vietnamiennes à adopter des pratiques durables, à donner la priorité au respect de la législation et à favoriser l'innovation. Il a appelé à des capacités logistiques et de commerce électronique renforcées tout en suggérant que Vietnam Airlines collabore avec la compagnie aérienne polonaise LOT Airlines pour optimiser les coûts de transport.

La Pologne est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Pologne en Asie du Sud-Est.

Un chiffre d'affaires commercial bilatéral prévu de 5 milliards d'USD par an

Le chef du gouvernement a exhorté la communauté vietnamienne en général et ceux qui font des affaires au centre commercial ASG en particulier à continuer de mener leurs affaires conformément à la loi pour un développement rapide et durable, contribuant à connecter les deux économies à travers les chaînes d'approvisionnement. Il s'agit également d'exploiter les atouts du Vietnam, de favoriser l'accès de ses produits aux marchés polonais et européen pour s’efforcer d’atteindre rapidement un chiffre d’affaires commercial bilatéral de 5 milliards d'USD par an.

Selon Hoàng Xuân Binh, président du conseil d'administration de l'ASG, l'ASG est le premier centre commercial de la communauté vietnamienne et l'un des plus grands centres gérés par un conseil d'administration dirigé par des Vietnamiens en Pologne. Il s'étend sur 120.000 m² et comprend plus de 400 magasins spécialisés dans l'importation, l'exportation et la vente en gros.

Idéalement situé sur une route clé reliant Varsovie et Cracovie, il génère des dizaines de millions de dollars américains en impôts annuels et fournit des milliers d'emplois, principalement à la communauté vietnamienne. Les entreprises du centre se concentrent désormais sur la transformation numérique et l'expansion du commerce électronique.

La visite au centre a marqué la conclusion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Pologne.

VNA/CVN