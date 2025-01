Le PM reçoit le groupe des parlementaires d’amitié Pologne - Vietnam

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux parlementaires et au parlement polonais de continuer à approfondir les relations bilatérales visant à les élever à un niveau stratégique ; de soutenir la mise en œuvre effective des accords entre les deux gouvernements, y compris la création d’une commission intergouvernementale entre les deux pays ; de promouvoir la coopération entre les entreprises des deux pays pour porter bientôt le commerce bilatéral à cinq milliards d'USD.

Le dirigeant vietnamien a souhaité que le groupe des parlementaires d’amitié polonais et le parlement polonais favorisent la coopération parlementaire et servent de pont entre le Vietnam et le Parlement européen.

Le Vietnam a exempté de visas ordinaires pour les citoyens polonais entrant au Vietnam, a annoncé le Premier ministre Pham Minh Chinh, tout en demandant à la Pologne d'envisager d'exempter de visas pour les détenteurs de passeports officiels vietnamiens entrant en Pologne, de créer des conditions plus favorables pour l'octroi de visas aux Vietnamiens entrant en Pologne ; de soutenir et promouvoir la reconnaissance de la communauté vietnamienne en Pologne en tant que minorité ethnique polonaise.

Les parlementaires polonais ont hautement apprécié les importantes réalisations socio-économiques du Vietnam et sa position internationale de plus en plus renforcée ces dernières années. Ils ont hautement apprécié les résultats de la coopération récente entre les deux organes législatifs, notamment l’échange d’expériences en matière d’élaboration des lois et de supervision de la mise en œuvre des politiques nationales, des grands projets...

Ils ont affirmé leur accord avec les propositions du chef du gouvernement vietnamien de favoriser une ratification rapide de l'Accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA) ; de soutenir la CE pour supprimer prochainement le "carton jaune" imposé pour les produits aquatiques du Vietnam ; de soutenir la reconnaissance de la communauté vietnamienne en Pologne comme minorité ethnique polonaise.

Les deux parties ont souligné la nécessité de promouvoir la coopération entre les commissions de l’organe législatif ainsi que le rôle de pont de relier des groupes des parlementaires d'amitié des deux pays ; de coordonner étroitement au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.

VNA/CVN