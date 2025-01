Une délégation du ministère cambodgien de la Défense effectue une visite à Vinh Long

>> Une délégation cambodgienne présente ses vœux du Nouvel An à Vinh Long

>> La victoire du 7 janvier, symbole de l’amitié entre le Cambodge et le Vietnam

>> Le Vietnam et le Cambodge célèbrent leur soutien mutuel pour le 46e anniversaire du 7 janvier

>> Renforcer l'amitié entre les provinces frontalières du Vietnam et du Cambodge

Photo : VNA/CVN

En souhaitant la bienvenue à la délégation, le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Van Liêt a souligné qu'avec la relation traditionnelle et la solidarité particulière entre le Vietnam et le Cambodge, la province de Vinh Long et le département cambodgien avaient toujours maintenu et renforcé une bonne amitié depuis de nombreuses années.

En informant les invités de la situation socio-économique de la province, il a déclaré que la province avait toujours mis en œuvre les politiques ethniques du Parti et de l'État, aidant le peuple khmer à améliorer sa vie matérielle et spirituelle. De plus, les autorités locales se sont activement coordonnées pour organiser des rituels et des activités récréatives lors des fêtes traditionnelles en accord avec l'identité culturelle khmère.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le lieutenant général Ouk Hoeunpisey a remercié le Vietnam pour avoir toujours pris soin et soutenu l'unité ces dernières années.

Il a noté qu'en 2025, le Département du développement du ministère de la Défense du Cambodge prévoit de construire un centre de formation dans le domaine de l'agriculture pour améliorer les connaissances, les techniques et les ressources humaines de l'armée afin de répondre aux exigences du secteur agricole. Ainsi, il souhaite renforcer les échanges et la coopération avec Vinh Long dans ce domaine.

VNA/CVN