Nouvelle dynamique dans la coopération Vietnam - Uruguay

Le Vietnam se souvient toujours de l'aide et du soutien précieux du gouvernement et du peuple uruguayens dans sa lutte passée pour l'indépendance et la réunification nationale, ainsi que dans son processus actuel d'intégration et de développement.

Photo : VNA/CVN

Cette gratitude a été soulignée par l'ambassadrice du Vietnam en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, lors d'une rencontre à Montevideo le 16 janvier avec la vice-présidente élue, Carolina Cosse.

Après avoir félicité le président élu Yamandú Orsi et Carolina Cosse du Front large (Frente Amplio) pour leur victoire aux récentes élections en Uruguay, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a transmis les salutations de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân à Carolina Cosse.

En ce qui concerne les relations bilatérales, Ngô Minh Nguyêt a salué les progrès réalisés dans l'amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et l'Uruguay ces derniers temps, tout en exprimant l'espoir que les deux parties s'efforceraient de porter les liens économiques et commerciaux au niveau des liens politiques et diplomatiques.

Photo : VNA/CVN

Elle a proposé que le gouvernement uruguayen continue de soutenir le Vietnam dans l'expansion des relations commerciales avec les pays d'Amérique du Sud, notamment en promouvant un consensus au sein du Marché commun du Sud (Mercosur) pour entamer des négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) entre ce bloc et le Vietnam.

La diplomate vietnamienne a annoncé que l'ambassade du Vietnam en Argentine et en Uruguay se coordonne avec les autorités de Montevideo et les organes vietnamiens concernés pour mener à bien les travaux en hommage au président Hô Chi Minh dans la capitale de l'Uruguay, à l’occasion de la célébration de son 135e anniversaire de sa naissance (19 mai) et du 80e de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Échange de délégations à tous les niveaux

Photo : CTV/CVN

De son côté, Carolina Cosse a transmis ses salutations et ses remerciements aux dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam pour avoir envoyé des messages de félicitations au Front Large après sa victoire aux dernières élections présidentielles.

Elle a présenté des domaines où l'Uruguay possédait des atouts tels que l'agriculture, les technologies de l'information, les services financiers et bancaires, et a exprimé son intérêt à promouvoir davantage les relations économiques et commerciales avec le Vietnam.

Elle a appelé les deux parties à soutenir l’échange de délégations à tous les niveaux, notamment d’experts, afin d’identifier et de convenir d’une liste de domaines où promouvoir la coopération future.

Le Vietnam et l'Uruguay ont célébré le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023. En 2024, leurs échanges commerciaux ont atteint environ 125 millions d'USD.

VNA/CVN