Porter les relations entre le Vietnam et la Pologne à un niveau stratégique

Dans le cadre de sa visite officielle en Pologne, le Premier ministre Pham Minh s'est rendu vendredi 17 janvier à l’Université de Varsovie où il a souligné dans son discours l’importance de porter les relations entre le Vietnam et la Pologne à un niveau stratégique, pour la paix et le développement de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe centrale et orientale.

L'Université de Varsovie est une université publique polonaise fondée en 1816. Elle possède 21 facultés, plus de vingt unités de recherches et elle forme chaque année plus de 42.500 étudiants. C'est actuellement la plus grande université polonaise et l’une de meilleures grandes écoles du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué le but de son voyage d’affaires était de transmettre le message du Vietnam visant à porter les relations entre le Vietnam et la Pologne à un niveau stratégique.

Il a souligné que les relations entre le Vietnam et la Pologne étaient un lien d'amitié, non seulement dans la politique, la diplomatie, l'économie, la science, l'éducation, la sécurité et la défense mais aussi dans la culture, la littérature et l'art… Il a aussi insisté sur les sentiments entre les deux nations et les peuples.

Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam et la Pologne continueraient à travailler ensemble pour promouvoir la coopération multilatérale et la solidarité internationale, faire respecter le droit international et apporter des contributions responsables aux préoccupations régionales et internationales communes, dont les questions de paix et de sécurité, la réponse au changement climatique, dans un esprit de bonne volonté, d’égalité et de respect mutuel.

Approfondir les relations bilatérales

Concernant les relations Vietnam - Pologne, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam prenait en haute considération et souhaitait promouvoir et approfondir davantage la coopération globale avec les pays d'Europe centrale et orientale, en particulier avec les pays amis traditionnel comme la Pologne.

Il a proposé six avancées pour porter les relations entre le Vietnam et la Pologne à une nouvelle hauteur.

Premièrement, réaliser une percée dans le renforcement des relations de coopération, d’amitié et de solidarité entre les deux pays, vers un partenariat stratégique.

Deuxièmement, mener des avancées décisives en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement ; s’efforcer d’atteindre un chiffre d’affaires du commercial bilatéral de 5 milliards d'USD par an.

Troisièmement, créer une percée en matière de coopération pour promouvoir des forces productives nouvelles, avancées et modernes telles que les "méthodes de production numériques".

Quatrièmement, créer une percée dans les échanges entre les peuples. Le Vietnam a décidé d'exempter unilatéralement de visa en faveur des citoyens polonais titulaires de passeports ordinaires en 2025 (à partir du 1er mars 2025).

Cinquièmement, réaliser des avancées en matière de coordination et de soutien mutuel dans les mécanismes de coopération multilatérale, notamment dans le cadre des Nations unies, pour la la paix, la stabilité, la coopération et le développement. Le Vietnam est un pont qui favorise et relie la coopération entre la Pologne, l’UE et l’ASEAN. Le Vietnam soutient la Pologne dans sa volonté de conclure un traité d’amitié et de coopération (TAC) avec l’ASEAN.

Sixièmement, renouveler et approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité avec des solutions flexibles, appropriées et efficaces.

En ce qui concerne l'avenir, le Premier ministre s’est dit convaincu que le Vietnam et la Pologne auront de grandes opportunités pour porter leurs relations à une nouvelle hauteur, devenant un modèle de coopération d'amitié dans la région de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe centrale et orientale, au profit des peuples des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

