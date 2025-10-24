Accélérer le développement du logement social de manière rapide et durable

Le 24 octobre à Hanoï, le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, également président du Comité central de direction sur la politique du logement et le marché immobilier, a présidé une conférence sur l'accélération du développement du logement social.

Photo : VNA/CVN

La conférence s'est tenue à la fois en présentiel au siège du gouvernement et en ligne avec 17 provinces et villes connaissant une forte demande en logements sociaux.

Le Premier ministre a rappelé que le Parti et l'État n'ont jamais sacrifié le progrès et la justice sociaux au profit d'une croissance purement économique. Le Vietnam a obtenu des résultats notables en matière de bien-être social, notamment l'élimination des logements précaires et l'amélioration du bonheur national, dont l'indice a progressé de 39 places.

Photo : VNA/CVN

Il a appelé l'ensemble des parties concernées à poursuivre les acquis obtenus, afin de promouvoir le développement du logement social au service du pays et du peuple, conformément à la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, invitant les délégués à "penser vrai, agir vrai et obtenir des résultats tangibles" au bénéfice des citoyens.

Selon lui, le gouvernement a adopté une résolution relative au projet de construction d'au moins un million de logements sociaux destinés aux personnes à faible revenu, aux ouvriers et au personnel du secteur scientifique et technologique pour la période 2021-2030, ainsi qu'à la mise en œuvre de programmes et plans de développement du logement des localités. L'objectif est de terminer la construction de plus de 100.000 logements sociaux d'ici fin 2025.

À ce jour, 696 projets, représentant environ 640.000 logements, sont en cours à travers le pays. Bien que ce progrès soit significatif, il demeure encore insuffisant face à la demande croissante

Le chef du gouvernement a demandé aux participants de formuler des mesures concrètes pour accélérer la construction, en vue d'une nouvelle résolution gouvernementale sur le logement social.

Les collectivités locales doivent élaborer des plans de développement du logement social harmonisés avec les autres segments du marché immobilier, de manière à garantir une égalité d'accès aux infrastructures : transports, télécommunications, électricité, eau, culture, santé et éducation.

Le Premier ministre a souligné que les politiques de logement social et leur mise en œuvre doivent être les plus favorables possible aux acquéreurs, en évitant toute distorsion des objectifs initiaux de ces politiques.

VNA/CVN