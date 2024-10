Une campagne d’émulation pour éliminer les maisons temporaires et délabrées

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dans l’après-midi du 1 er octobre à Hanoï une réunion de la permanence du gouvernement avec le Front de la Patrie du Vietnam, les ministères et agences concernés, sur les efforts visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées pour les ménages pauvres et quasi pauvres.

Photo : VNA/CVN

Selon les données du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, il existe actuellement plus de 153.000 maisons temporaires et délabrées dans le pays. Si une aide de 50 millions de dôngs est accordée à un foyer pour la construction d’un nouveau logement et une aide de 25 millions de dongs pour la réparation, il faudra plus de 6.500 milliards de dôngs.

Lors de la cérémonie de lancement du mouvement visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées d'ici 2025, des organisations et des individus ont fait don de 320 milliards de dôngs au Fonds national pour l'élimination des maisons temporaires et délabrées pour les ménages pauvres et quasi pauvres. Au niveau local, à ce jour, plus de 44 milliards de dongs ont été mobilisés pour ces travaux, a indiqué le ministère.

Dans son discours, le Premier ministre a souligné l’importance de nouvelles approches plus drastiques, plus scientifiques et plus efficaces, pour atteindre l’objectif d’éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays à la fin de 2025.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a demandé la création d'un comité directeur sur l'élimination des maisons temporaires et délabrées, avec le Premier ministre comme chef du comité.

Le chef du gouvernement a en outre ordonné de mobiliser toutes les ressources disponibles pour la résolution de ce problème. Selon lui, parallèlement aux ressources de l’État, il est nécessaire de mobiliser les ressources d’autres sources, dont les finances, les matériaux, les efforts. Il est également important de promouvoir fortement l'esprit d'autonomie de la population.

Le Premier ministre a demandé de lancer une campagne d'émulation de 450 jours et nuits, mobilisant la synergie de l'ensemble de la société pour achever l'élimination des maisons temporaires et délabrées dans tout le pays.

VNA/CVN