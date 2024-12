Table ronde sur la violence contre les femmes et les enfants au Vietnam

Dans la matinée du 6 décembre, les agences des Nations unies au Vietnam, avec le soutien des gouvernements vietnamien et australien, ont organisé une table ronde sur la violence contre les femmes et les enfants au Vietnam.

>> 25e Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes

>> L'ONU dénonce un usage "disproportionné de la force"

Photo : VNA/CVN

Les participants ont souligné les efforts du Vietnam pour lutter contre la violence à travers une coopération multisectorielle. Ils ont également souligné l’importance de briser les normes sociales néfastes et d’améliorer les systèmes de données pour conduire un changement transformationnel.

Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a insisté sur la nécessité urgente de traiter la question de la violence comme une crise mondiale et nationale. Selon elle, dans le monde, 650 millions de femmes et de filles et 530 millions d’hommes et de garçons ont subi des violences dans leur enfance. Au Vietnam, plus de 90% des victimes de la violence ne s’expriment jamais...

Micaela Cronin, cheffe de la Commission sur la violence domestique, familiale et sexuelle du gouvernement australien, a estimé que la collaboration entre les décideurs politiques, les experts et les partenaires internationaux est essentielle pour mettre fin à la violence. Selon elle, les stratégies intégrées du Vietnam sont prometteuses et l’Australie s’engage à soutenir le Vietnam dans ce processus.

Les représentants des agences et localités vietnamiennes participantes ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre la stratégie à long terme du Vietnam visant à construire une réponse multisectorielle et intégrée pour gérer la qualité et prévenir la violence contre les femmes et les enfants.

VNA/CVN