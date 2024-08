Le PM préside la 9e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense

>> Le Premier ministre appelle à lancer une campagne d’émulation

>> Le Premier ministre préside la 8e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense

>> Le président travaille avec des agences sur le travail d'émulation et de récompense

Photo : VNA/CVN

La réunion visait à évaluer les résultats du mouvement d’émulation patriotique depuis 2021 jusqu’à présent, à discuter des tâches clés jusqu'à fin 2025, de l’organisation des mouvements d'émulation patriotique et des récompenses des organisations et particuliers dans ces mouvements à l'occasion des grandes fêtes du pays en 2024-2025.

D'ici fin 2025, le pays célébrera de nombreux événements importants tels que le 70e anniversaire de la Libération de la capitale, le 80e de la fondation de l’Armée populaire vietnamienne, le 95e de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le 50e de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le 130e de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 80e de la Révolution d'Août et de la Fête nationale…, a souligné le Premier ministre.

Pour célébrer ces événements, le Conseil central d'émulation et de récompense organise un mouvement d'émulation patriotique accompagné de récompenses afin que tous les fonctionnaires, les employés publics, les forces armées, les citoyens, les entreprises et les travailleurs participent aux mouvements d'émulation et s'efforcent d'accomplir les tâches de développement socio-économique, mettant ainsi en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2021, le Premier ministre, également chef du Conseil central d'émulation et de récompense, a lancé quatre mouvements d'émulation à l'échelle nationale sur la lutte contre le COVID-19, le développement d’infrastructures modernes, l’édification d’une société apprenante, et l’élimination des maisons précaires et délabrées, parallèlement à la poursuite des trois mouvements sur l’édification de la Nouvelle Ruralité, le soutien aux personnes pauvres, le développement de la culture de bureau.

Ces mouvements ont reçu une large réponse des ministères, départements, agences et localités, ainsi que des citoyens, avec de nombreuses mesures concrètes et efficaces qui ont permis de résoudre plusieurs difficultés et obstacles, d’améliorer les conditions de vie de la population, favorisant la réalisation des objectifs de développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité du pays.

Depuis 2021, le ministère de l'Intérieur a évalué près de 387.000 cas, soumis près de 352.000 cas au Premier ministre et président de la République pour récompense.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le mouvement d'émulation patriotique et la récompense étaient deux contenus qui allaient de pair l’un avec l’autre, constituant l'une des forces intrinsèques de la nation. Selon lui, il s’agit d’une tâche de l’ensemble du système politique et de tout le peuple sous la direction du Parti.

Une bonne réalisation de ce travail créera une force motrice pour accomplir avec succès les tâches fixées par les congrès du Parti à tous les niveaux, notamment le XIIIe Congrès national du Parti, a affirmé le chef du gouvernement.

VNA/CVN