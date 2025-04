Vietnam - Japon

Le PM appelle à la mise en œuvre efficace du partenariat stratégique global

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a exhorté, vendredi 18 avril, le Vietnam et le Japon à intensifier leurs efforts pour approfondir leur amitié de longue date et leur coopération multiforme, fondée sur la confiance, la compréhension et la bonne volonté mutuelles, et mettre en œuvre efficacement le Partenariat stratégique global, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Recevant l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’approfondir les liens de coopération dans différents domaines, notamment la politique, la diplomatie, le développement économique, les sciences et technologies, la transformation numérique, la sécurité alimentaire et la formation professionnelle de qualité.

Il a également appelé à une coopération plus étroite en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et le maintien de la paix des Nations Unies, ainsi qu’à l’expansion des échanges commerciaux et à un meilleur accès aux marchés pour les produits des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté le bon déroulement de plusieurs projets conjoints majeurs et a fait part de son intention de lancer de nouvelles initiatives phares, telles que l’Université Vietnam-Japon et l’hôpital Cho Rây.

Il a exprimé l’espoir que le Japon maintienne son soutien en termes de capitaux, de technologies de pointe et d’investissements. Il a également sollicité une assistance pour résoudre les problèmes liés à la raffinerie et au complexe pétrochimique de Nghi Son, fruit d’une coopération trilatérale entre le Vietnam, le Japon et le Koweït.

Reconnaissant l’impact significatif de l’aide publique au développement (APD) japonaise sur le développement socio-économique du Vietnam, le dirigeant vietnamien a appelé à une augmentation de l’APD de nouvelle génération de la part du Japon, avec des procédures simplifiées et axées sur les grands projets.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

De son côté, l’ambassadeur Ito Naoki a félicité le Vietnam pour l’organisation réussie du 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), et a affirmé que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement dynamique et prospère. Il a également réaffirmé que le Japon restait le meilleur partenaire du Vietnam dans ce processus.

Le diplomate japonais a affirmé le vif intérêt du Japon pour le renforcement de la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines du développement des ressources humaines, de la transition verte et dans le cadre de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC), ainsi que pour l’octroi d’une APD de nouvelle génération.

Il a souligné l’intention du Japon de soutenir le Vietnam dans le développement d’infrastructures stratégiques, telles que des projets de train à grande vitesse et de trains urbains, et a appelé à davantage d’échanges d’informations pour garantir la réussite de cette coopération.

L’ambassadeur Ito Naoki a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour ses conseils judicieux dans la résolution des problèmes liés aux principaux projets japonais au Vietnam et a exprimé l’espoir que le gouvernement vietnamien continuera d’orienter les ministères et les agences vers l’amélioration de l’environnement des affaires et la simplification des procédures administratives, notamment celles liées à l’approvisionnement en électricité.

Il a également suggéré d’ouvrir davantage le marché vietnamien aux fruits japonais et a affirmé que le Japon s’employait activement à améliorer les conditions d’accueil des travailleurs vietnamiens au Japon.

VNA/CVN