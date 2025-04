Le Japon, un partenaire clé et un ami de confiance du Vietnam

Tô Lâm a exprimé sa satisfaction devant le développement continu des relations Vietnam - Japon, lesquelles ont connu une dynamique positive et globale dans tous les domaines depuis plus d'un an, après l'élévation de leur relation au partenariat stratégique global. Il a souligné que la confiance politique s'était renforcée, que la coopération économique restait un pilier majeur, et que le Japon continuait d’être un partenaire économique clé du Vietnam.

Il a également mis en avant les avancées dans de nouveaux domaines, tels que la transformation verte et la transformation numérique, à travers de nombreux projets concrets.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte international en constante évolution, le Vietnam considère systématiquement le Japon comme un partenaire clés, un ami sincère et de confiance, a-t-il affirmé. Le Vietnam souhaite ainsi travailler avec le Japon pour mettre en œuvre de manière efficace et concrète les engagements du Partenariat stratégique global.

Il a également mis en avant la rationalisation de l'administration, la suppression des obstacles institutionnels, l'amélioration des infrastructures et du capital humain afin de créer un environnement d'investissement favorable. Cela inclut les entreprises japonaises et les investisseurs étrangers en général.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux parties intensifient les échanges de haut niveau et renforcent la coopération économique. Il a encouragé les entreprises japonaises à participer activement aux projets d'infrastructures stratégiques et aux nouveaux projets énergétiques au Vietnam. Il a également insisté sur l'importance de la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, les sciences et technologies, l'innovation, la coopération régionale, la culture et le tourisme. En outre, il a proposé d'élargir la collaboration à de nouveaux domaines, notamment la transition énergétique, l'intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs.

Enfin, il a souhaité que les deux pays renforcent leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums internationaux et régionaux.

Pour sa part, l'ambassadeur Ito Naoki a salué l'approfondissement constant de la coopération bilatérale, qui englobe non seulement l'économie, le commerce et l'investissement, mais aussi la défense, la sécurité et les échanges entre les deux peuples.

Il a réaffirmé que le Japon accordait une importance primordiale au Vietnam dans sa politique étrangère en Asie et s'engage à soutenir son processus d'industrialisation et de modernisation afin qu'il devienne un pays développé.

L'ambassadeur a enfin assuré qu'il continuerait à collaborer étroitement avec les ministères, les secteurs et les localités des deux pays afin de promouvoir une coopération encore plus substantielle et globale, contribuant ainsi au développement du partenariat stratégique global Vietnam-Japon..

VNA/CVN