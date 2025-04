Le Fonds Warburg Pincus invité à accroître ses investissements au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti s’est réjoui des développements positifs et substantiels au cours des derniers temps du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis, au bénéfice des peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement durable dans la région et dans le monde.

Il a félicité et apprécié le succès des projets d’investissement de la société de capital-investissement au Vietnam qui a contribué au développement du Vietnam ainsi qu’à l’élargissement de la coopération économique, d’investissement et commerciale entre le Vietnam et les États-Unis.

Le Parti et l’État vietnamiens s’intéressent particulièrement et créent des conditions favorables permettant aux entreprises étrangères, y compris américaines, d’opérer de manière efficace et durable au Vietnam conformément à la loi, a-t-il affirmé.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié Warburg Pincus et les entreprises américaines d’avoir accompagné et soutenu le Vietnam dans la gestion des questions tarifaires entre les deux pays.

Il a exhorté Warburg Pincus à accroître ses investissements dans les projets en cours, tout en s’étendant dans des domaines dont le Vietnam a besoin et dans lesquels les entreprises américaines excellent tels que la haute technologie, les nouvelles énergies et les infrastructures numériques.

Affirmant que le Vietnam et les États-Unis sont deux économies complémentaires, il a estimé que la récente visite aux États-Unis du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc en tant qu’envoyé spécial du secrétaire général du Parti a permis d’obtenir des résultats positifs initiaux pour les deux parties dans leurs négociations d’un accord commercial bilatéral.

Il a demandé à David Perlman et aux entreprises américaines opérant au Vietnam de continuer à apporter leur soutien et à faire entendre leur voix pour faire aboutir les négociations dans les meilleurs délais, contribuant à développer la coopération économique, commerciale et d’investissement de manière stable et durable, répondant aux intérêts des peuples et des entreprises des deux pays.

Exprimant son honneur d’être reçu par le sécrétaire général Tô Lâm, David Perlman a a remercié les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens d’avoir toujours prêté attention, écouté et créé des conditions favorables pour les activités de sa société et des entreprises américaines au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement au cours des derniers temps et partagé qu’elles ont inspiré et renforcé la confiance des entreprises américaines dans leurs activités au Vietnam, indiquant que Warburg Pincus souhaite continuer à investir à long terme pour apporter des changements positifs au Vietnam.

David Perlman a affirmé que lui-même et les responsables de Warburg Pincus continueront à soutenir et à conseiller les ministères et les secteurs vietnamiens sur les solutions tarifaires qui profitent aux peuples et aux entreprises des deux pays, pour le développement stable, durable et efficace des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Depuis 2013, Warburg Pincus a investi plus de 2 milliards de dollars au Vietnam, avec des projets notables tels que Vincom Retail, BW Industrial, Techcombank, MoMo et, plus récemment le projet Grand Hô Tràm à Bà Ria-Vung Tàu et le projet d’hôtel Métropole à Hanoï.

VNA/CVN