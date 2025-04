Activités en l’honneur du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays

Une conférence de presse pour annoncer les programmes de célébration des 50 ans de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975-2025) s’est tenue vendredi matin 18 avril à Hanoï. Elle a été organisée par le Comité central de pilotage chargé de la célébration des grandes fêtes et événements historiques importants du pays pendant trois ans (2023-2025).

Lors de son discours d’ouverture du point presse, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Hai Binh, a souligné : "Ces jours-ci, dans l’ensemble du pays, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, nous ressentons une atmosphère profondément excitante et animée, remplie de la joie, de la fierté et de la gratitude de tout le peuple vietnamien. Il ne s'agit pas seulement de l'émotion de millions des Vietnamiens, mais aussi du partage et de la joie des amis internationaux pour les grands événements du pays, en particulier le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025). C'est l'occasion pour chaque Vietnamien de se souvenir du moment historique d’il y a 50 ans, un moment sacré qui est entré dans l'histoire nationale".

Le vice-ministre Lê Hai Binh a précisé qu'au cours de la dernière semaine d'avril, une série d'événements culturels, artistiques et festifs de grande envergure auront lieu à Hô Chi Minh-Ville.

Une kyrielle d’activités

La vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thi Diêu Thuy, a quant à elle détaillé les activités prévues. En particulier, le programme de célébration du 30 avril 2025 à partir de 06h30 dans la rue Lê Duân (1er arrondissement) et dans certaines rues centrales de la mégapole du Sud. "Son point d’orgue sera un défilé qui sera retransmis en direct sur les chaines de télévision vietnamiennes et de Hô Chi Minh-Ville. Cet événement réunira plus particulièrement des délégations lao et cambodgiennes", a-t-elle précisé.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, ce défilé va réunir une délégation d’une centaine de Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer) qui auront l’occasion de visiter Truong Sa (Spratly).

Du 19 au 30 avril, de nombreuses activités sont attendues dans la mégapole du Sud. Le soir du 19 avril, un programme artistique intitulé "Couleurs de la ville portant le nom de l’Oncle Hô" devrait s’ouvrir dans la rue piétonne Nguyên Huê dans le 1er arrondissement. Dans le cadre de celui-ci, on pourra profiter d’un spectacle 3D sur la façade du Comité populaire municipal, d’un autre réunissant des milliers de drones mais aussi de feux d’artifice, etc. Sans compter des expositions de photos ou encore des projections de films, entre autres.

Attirer des centaines de reporters vietnamiens et étrangers

Pour l’occasion, la mégapole du Sud organise des sélections : 50 événements distingués, 50 personnes exemplaires, 50 beaux ouvrages, 50 meilleures œuvres littéraires et artistiques, etc.

Afin de faciliter les activités des reporters tant vietnamiens qu’étrangers, l’ouverture d’un centre de presse est prévue le 28 avril. À ce jour, plus de 600 journalistes de 81 agences de presse vietnamiennes et d’une centaines d’agences étrangères sont inscrits pour couvrir les manifestations.

En outre, Hô Chi Minh-Ville a également collaboré avec le Service municipal du tourisme pour organiser trois circuits pour les journalistes : "Légende des commandos héroïques de la forêt de Sac" ; "Cu Chi, tunnels souterrains" et "De Mâu Thân à la grande victoire du printemps 1975", prévus les 24, 25 et 26 avril.

