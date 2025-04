Le PM Pham Minh Chinh exhorte le Fonds Warburg Pincus à renforcer ses investissements au Vietnam

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a exhorté le Fonds Warburg Pincus à renforcer ses investissements au Vietnam et à faire entendre sa voix auprès de l’administration américaine en proposant des solutions appropriées pour promouvoir un commerce bilatéral équitable et durable entre le Vietnam et les États-Unis.

En recevant dans la matinée du 18 avril à Hanoï Jeffrey Perlman, directeur général du fonds Warburg Pincus et président du Conseil d’affaires ASEAN-États-Unis (USABC), le chef du gouvernement vietnamien a salué l’engagement et les investissements durables du fonds au Vietnam au cours de la dernière décennie.

Soulignant le dynamisme économique du Vietnam et son statut de pays en développement encore marqué par les séquelles de la guerre, le Premier ministre a affirmé la détermination du Vietnam à accroître sa coopération avec les États-Unis. L'objectif est de consolider le partenariat stratégique global et de développer des relations économiques et commerciales stables et durables, basées sur l'égalité et le bénéfice mutuel. Le Vietnam continuera de privilégier l'autonomie, la flexibilité et la proactivité pour surmonter les défis, tout en valorisant le soutien et la coopération internationaux dans le respect des droits et intérêts légitimes de ses partenaires, a déclaré le dirigeant.

De son côté, Jeffrey Perlman a affirmé que les entreprises américaines considéraient toujours le Vietnam comme un partenaire fiable et s’est déclaré optimiste quant aux potentiels et aux perspectives à long terme de l’économie vietnamienne.

En tant que président de l'USABC, M. Perlman s'est dit prêt à donner des conseils et à proposer des mesures tarifaires mutuellement avantageuses pour le Vietnam et les États-Unis.

Il s’est engagé à continuer de présenter les atouts du Vietnam à d’autres partenaires et à poursuivre ses contributions au développement des relations Vietnam-États-Unis.

Doté d'un budget total de plus de 83 milliards de dollars, Warburg Pincus a investi à ce jour plus de 2 milliards de dollars au Vietnam, notamment dans des projets de Vincom Retail, de BW Industrial, de Techcombank et de MoMo…

