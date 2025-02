Le PM appelle à la mise en œuvre active de la promotion de l’économie circulaire

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a publié jeudi 20 février une dépêche officielle concernant la mise en œuvre active et proactive de solutions pour promouvoir l’économie circulaire, la production et la consommation durables et le commerce durable pour répondre aux exigences des politiques vertes de l’Union européenne (UE).

La dépêche a été envoyée aux ministres de l’Industrie et du Commerce ; des Finances ; du Plan et de l’Investissement ; des Sciences et des Technologies ; des Transports ; de l’Éducation et de la Formation ; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; des Affaires étrangères ; de l’Agriculture et du Développement rural ; des Ressources naturelles et de l’Environnement ; et de la Construction ; aux présidents des comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centrale ; les présidents des associations industrielles et les dirigeants des entreprises et des groupes.

Il souligne que ces dernières années, la coopération entre le Vietnam et l’UE s’est renforcée, contribuant à promouvoir un commerce durable et une croissance économique. L’UE est le troisième marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires à l’exportation atteignant 51,66 milliards de dollars en 2024, en hausse de 18,5% en glissement annuel.

Avec l’impact positif significatif de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), les perspectives d’exportation vers le marché de l’UE se renforcent, ce qui entraîne un potentiel d’augmentation des revenus pour des dizaines de millions de travailleurs impliqués dans la chaîne de production, favorisant ainsi la croissance vers une économie verte et circulaire au Vietnam.

Les accords verts de l’UE posent des défis importants aux exportations vietnamiennes. Cependant, à long terme, une transition proactive et globale vers une économie verte créera de nombreuses opportunités pour les entreprises, les aidant à améliorer leur compétitivité et à élargir le marché des produits durables et verts à fort potentiel. Par conséquent, il est crucial d’accélérer la mise en œuvre de solutions appropriées pour répondre de manière proactive à ces politiques vertes et les respecter, souligne la dépêche.

Pour mieux soutenir les entreprises, le chef du gouvernement a exigé la mise en œuvre active, efficace et concertée des tâches et mesures énoncées dans les résolutions du gouvernement et les orientations du Premier ministre sur le développement durable, l’économie circulaire, la production et la consommation durables, la conservation et l’efficacité énergétiques, la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et la croissance verte.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a été exhorté à intensifier les efforts pour élaborer et perfectionner des politiques, des réglementations et des normes conformes aux engagements, réglementations et normes internationaux sur le développement durable et l’économie circulaire. L’accent sera mis sur la recherche prioritaire de réglementations et de normes liées à l’économie circulaire, à la conception écologique, à la gestion des produits chimiques dangereux, à la gestion des déchets et aux réglementations sur le contenu recyclable de certains matériaux afin de répondre aux normes internationales.

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement continuera à élaborer et à améliorer les documents juridiques sur la protection de l’environnement et le changement climatique ; à organiser la mise en œuvre du plan d’action national sur l’économie circulaire ; à renforcer l’élaboration, le perfectionnement et la mise en œuvre des politiques et réglementations sur la gestion des déchets, les réglementations sur la récupération des produits mis au rebut ou périmés et celles visant à réduire l’élimination des déchets dangereux dans les produits des secteurs fortement impactés par les politiques vertes de l’UE.

Le Premier ministre a demandé au ministre des Sciences et des Technologies de se coordonner avec les dirigeants des ministères et agences concernés pour examiner, élaborer et compléter les politiques, réglementations, normes et normes techniques en mettant l’accent sur l’intégration d’éléments verts, circulaires et durables pour répondre aux réglementations et normes internationales relevant de leur compétence.

Les ministres de la Construction ; des Transports ; de l’Agriculture et du Développement rural ; et du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ont été exhortés à se concentrer sur la mise en œuvre des tâches assignées dans les documents de politique juridique actuels concernant le développement durable, l’économie circulaire, la production et la consommation durables, la conservation et l’efficacité énergétiques, la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et la croissance verte.

Les présidents des comités populaires des provinces et des villes de l’État doivent renforcer l’organisation et la mise en œuvre des politiques locales et des plans d’action dans ces domaines, en accordant la priorité aux mesures visant à promouvoir le tri des déchets à la source, la réduction, la valorisation, la réutilisation et le recyclage des déchets, ainsi qu’à soutenir les entreprises dans la transition verte, l’innovation technologique et l’application de modèles durables et circulaires.

