Le PM appelle à des politiques innovantes pour le centre financier international

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a insisté sur l'élaboration de politiques innovantes et exceptionnelles pour un centre financier international afin d'attirer des investisseurs du Moyen-Orient, de Chine, de l'ASEAN, des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs.

Photo : VNA/CVN

Présidant une réunion entre les membres permanents du gouvernement et les ministères, secteurs et localités concernant la construction d'un tel centre, le 10 mai à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce centre vise à mobiliser des ressources pour un développement rapide et durable, à soutenir la mise en œuvre des trois avancées stratégiques et à promouvoir l'économie verte, l'économie numérique et l'économie circulaire. Il devrait également soutenir trois moteurs de croissance traditionnels et émergents, ainsi qu'encourager les startups et l'innovation.

Le chef du gouvernement a appelé à la soumission de nouveaux rapports et propositions au Bureau politique, intégrant les commentaires du Bureau politique et des agences concernées. Les unités concernées doivent finaliser les projets de conclusions du Bureau politique, de Résolution de l'Assemblée nationale et de plan d'action du gouvernement pour la création du centre, avec une répartition claire des responsabilités, des échéances, des livrables et des pouvoirs.

Ces documents doivent analyser les atouts du Vietnam, évaluer les impacts positifs, les défis et les risques, proposer des mesures d'atténuation des risques et recommander une approche stratégique distincte pour le centre financier international du Vietnam. Ils doivent identifier les domaines prioritaires et proposer des politiques de développement innovantes, conciliant cadres réglementaires et ouverture. Par ailleurs, selon le chef du gouvernement, la priorité doit être donnée à des infrastructures modernes et accessibles ainsi qu'à des ressources humaines compétentes.

Il a déclaré que les propositions doivent définir clairement les stratégies visant à attirer les capitaux étrangers directs et indirects des secteurs public et privé, tant dans les environnements physiques que virtuels, et déterminer les ressources financières des centres financiers. Ils doivent également identifier les zones de développement des infrastructures des centres financiers, anticiper les besoins en personnel et définir les structures de gestion, a-t-il ajouté.

Examiner les tâches et finaliser les rapports

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement du centre financier devait être résolument mené à bien, conformément à la résolution du XIIIe Congrès du Parti et aux directives du Bureau politique, afin de soutenir un développement national rapide et durable.

Il a chargé le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh de diriger les ministères, les agences et les collectivités locales pour examiner les tâches et finaliser les rapports, propositions et projets de documents, garantissant ainsi progrès et qualité.

Conformément à la conclusion du Bureau politique concernant la création d'un centre financier international complet à Hô Chi Minh-Ville et d'un centre financier régional à Dà Nang, ces installations fonctionneront selon des mécanismes de gestion exceptionnels qui renforceront la compétitivité tout en mettant en œuvre des protocoles appropriés de gestion des risques et de surveillance.

Au cours des dernières années, le Premier ministre a organisé de nombreuses réunions avec les ministères, les agences et les autorités de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang afin d'élaborer le projet de centre financier. Ces discussions ont porté sur des stratégies clés, notamment le développement d'infrastructures financières modernes, la mise en place de systèmes de paiement et de négociation de titres de premier plan, l'attraction de talents internationaux grâce à des incitations compétitives et la création d'un environnement de vie et de travail attrayant pour les experts financiers mondiaux de premier plan.

D’autres priorités comprennent la promotion de l’innovation financière avec de nouveaux instruments tels que la finance verte, la technologie financière (fintech) et la gestion des risques financiers, l’expansion de l’intégration internationale et la garantie de la sécurité financière grâce à une surveillance et une gestion des risques renforcées pour maintenir la stabilité du système.

