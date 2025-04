Favoriser l'investissement des entreprises au centre financier international au Vietnam

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a présidé une réunion, lundi matin 28 avril à Hanoï, avec les responsables de plusieurs ministères, secteurs et unités fonctionnelles, ainsi que des institutions financières, des banques, des fonds d'investissement et des investisseurs internationaux, au sujet du développement d'un centre financier international au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a exprimé l'espoir que les organisations internationales, les institutions financières, les investisseurs et les experts de renom, tant nationaux qu'étrangers, apporteraient non seulement leurs éclairages lors de l'élaboration de la résolution de l'Assemblée nationale, mais qu'ils continueraient également de contribuer à la mise en place d'un système de décrets gouvernementaux encadrant les politiques de développement du centre financier international au Vietnam.

Afin d'assurer l'adoption d'une résolution de la plus haute qualité possible, établissant une base juridique solide pour l'édification et le développement d'un centre financier international au Vietnam en accord avec les meilleures pratiques mondiales, le dirigeant a souligné la volonté du gouvernement de continuer à recueillir les avis d'experts, de scientifiques, d'institutions financières, de fonds d'investissement et d'investisseurs nationaux et internationaux.

Lors de la réunion, ces experts, scientifiques, institutions financières, fonds d'investissement internationaux et investisseurs nationaux ont partagé leurs estimations et évaluations des politiques proposées dans le projet de résolution de l'Assemblée nationale, en les comparant aux politiques en vigueur dans les centres financiers internationaux d'autres pays. Ils ont également exprimé leurs points de vue sur des mécanismes politiques spécifiques, les produits financiers envisagés pour ces centres, les politiques de change et foncières, ainsi que le règlement des différends.

Selon un représentant du fonds d'investissement Temasek, le projet de résolution se rapproche des pratiques internationales. Il s'agit d'un cadre juridique important pour la création, l'exploitation et le développement de centres financiers internationaux au Vietnam, conformément aux normes et pratiques internationales, avec des politiques innovantes et performantes, un mécanisme d'arbitrage distinct, des incitations tarifaires attractives et une gestion d'actifs moderne. Le projet doit continuer à renforcer les réglementations plus strictes en matière de sécurité des informations des investisseurs institutionnels et individuels, ainsi que les réglementations relatives au règlement des litiges internationaux dans les centres financiers.

Par ailleurs, des représentants de banques telles que Standard Chartered, ADB, HSBC, SSI Fund et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont exprimé l'espoir que le projet de résolution clarifiera les réglementations relatives à la prévention du blanchiment d'argent et à l'application des lois dans les centres financiers internationaux, en cohérence avec les lois vietnamiennes et étrangères, conformément aux pratiques internationales.

Le vice-Premier ministre a déclaré que le gouvernement vietnamien s'engageait à accompagner les entreprises en permanence et à créer les conditions les plus favorables pour qu'elles développent leurs investissements dans les centres financiers internationaux du Vietnam et investissent dans d'autres écosystèmes qui les intéressent.

