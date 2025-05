Les entreprises exhortées à prouver leur conformité aux exigences américaines

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé aux entreprises et associations professionnelles des principaux secteurs exportateurs de continuer à fournir des informations et données détaillées afin de démontrer la conformité des produits vietnamiens aux règles d'origine et aux autres exigences américaines applicables aux produits fabriqués au Vietnam. Cette démarche vise à soutenir le gouvernement et l'équipe de négociation dans les discussions commerciales bilatérales en cours.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les États-Unis sont aujourd’hui un partenaire stratégique global et l’un des principaux marchés d’exportation du Vietnam. En parallèle, le Vietnam est le huitième partenaire commercial des États-Unis, et les consommateurs américains apprécient les produits vietnamiens pour leur qualité et leur prix abordable.

En réalité, les produits vietnamiens se positionnent davantage en complément qu'en concurrence directe avec les articles fabriqués aux États-Unis, préservant ainsi les intérêts des producteurs américains. Ils offrent, au contraire, aux consommateurs américains un accès élargi à des biens de qualité à des prix avantageux.

De plus, les principales exportations vietnamiennes vers les États-Unis sont généralement conformes aux normes techniques américaines, notamment en ce qui concerne les spécifications des produits et les exigences relatives à l'origine. Le Vietnam se montre également pleinement disposé à apporter des clarifications et à répondre à toute préoccupation soulevée par les importateurs américains concernant ses marchandises, dans un esprit de transparence et de coopération.

Un marché en forte croissance

Si les États-Unis constituent un marché vaste et en forte croissance, et restent prioritaires pour les associations industrielles et les entreprises vietnamiennes, ils ne sont pas le seul débouché prometteur. Avec 17 accords de libre-échange couvrant près de 70 grandes économies, le Vietnam dispose de nombreuses opportunités de coopération commerciale avec d'autres partenaires majeurs dans le monde.

Face à la menace de droits de douane réciproques jugés excessifs de la part des États-Unis, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’efforce de recueillir les avis des ministères concernés, des fédérations industrielles et des exportateurs dans les secteurs du textile, de la chaussure, de l’électronique, de l’acier, de l’aluminium, de la noix de cajou et de la mécanique, au moyen de lettres et de pétitions.

Le ministère a par ailleurs souligné la nécessité d'une coopération accrue avec les partenaires commerciaux et les investisseurs américains. L'objectif est de mener des actions de sensibilisation efficaces auprès du public et de mobiliser le soutien des consommateurs et des décideurs politiques américains en faveur de la continuité et de l'approfondissement des échanges commerciaux avec le Vietnam.

Dans une perspective de réciprocité et de développement mutuel, le Vietnam souhaite que les États-Unis facilitent l'entrée et la vente de leurs produits technologiques sur le marché vietnamien et à envisager la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam, conformément à une feuille de route convenue.

À long terme, le ministère recommande aux entreprises d’accélérer leurs efforts de restructuration, notamment en écologisant et numérisant leur production, tout en misant sur l’innovation, la science et la technologie pour stimuler la croissance. Les entreprises sont aussi ncouragées à diversifier leurs marchés d’exportation, leurs chaînes d’approvisionnement et leurs gammes de produits, afin d’assurer un développement durable.

