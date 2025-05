Investissement direct étranger

Hô Chi Minh-Ville, une "terre fertile" pour les flux d'IDE de haute qualité

>> Hô Chi Minh-Ville, capitale de l’innovation et des services

>> Boom des investissements étrangers au Vietnam, porté par l’industrie manufacturière

Photo : VNA/CVN

Forte d'une orientation stratégique constante, d'un climat des affaires favorable et d'une vision à long terme, la ville maintient son statut de "terre fertile" où les grands groupes technologiques - surnommés "aigles" - prospèrent et se développent.

Une ville pionnière dans l'accueil des "aigles"

Pionnière dans l'ouverture économique, Hô Chi Minh-Ville a stratégiquement capitalisé sur les flux d'investissement direct étranger (IDE). Les premières zones industrielles, à l'instar de Tân Thuân, Linh Trung 1 et Linh Trung 2, ont établi les fondations solides de cette dynamique. Parmi les premiers investisseurs majeurs figure le groupe japonais Furukawa Electric, qui a implanté sa première usine vietnamienne dans la zone de Tân Thuân dès 1996.

Aujourd'hui, Furukawa Automotive Parts Vietnam est devenu un pilier essentiel de la division automobile du groupe au Japon. Selon son directeur général, Hirobe Masao, une main-d'œuvre qualifiée, un environnement d'investissement propice et des infrastructures complètes sont les facteurs déterminants de leur croissance.

Les IDE ne se sont pas limités à la production industrielle. Des institutions financières internationales ont également choisi Hô Chi Minh-Ville. C’est le cas de Deutsche Bank, présente depuis plus de 30 ans. Pour Huynh Buu Quang, directeur général de la banque au Vietnam, la stratégie de la ville de devenir un centre financier international représente une opportunité majeure pour les investisseurs.

Changement de cap : priorité à la technologie et à l'innovation

La création du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) en 2002 a marqué une mutation qualitative significative des flux d’IDE. Loin de se limiter à la recherche de coûts salariaux avantageux, les investisseurs sont désormais attirés par un écosystème stimulant la technologie et l’innovation. Des géants comme Intel (États-Unis), Nidec (Japon) et Samsung (République de Corée) y ont injecté des milliards de dollars, témoignant de ce changement.

Photo : VNA/CVN

L'inauguration par Intel en 2010 d'une usine d'assemblage et de test de semi-conducteurs au SHTP, représentant un investissement d'un milliard de dollars, illustre ce succès. Aujourd'hui, cette usine est sur le point d'atteindre 4 milliards de dollars de produits exportés, soulignant son rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Kenneth Tse, vice-président et directeur général d’Intel Vietnam, souligne que la ville offre des infrastructures parmi les plus modernes du pays, des politiques d’investissement ouvertes et un réservoir de talents dans les secteurs technologiques.

Pour le Professeur Nguyên Trong Hoài, membre du Conseil scientifique de Hô Chi Minh-Ville, les IDE de haute technologie jouent un rôle crucial dans la montée en gamme industrielle du pays. Ces investissements permettent non seulement de créer de la valeur ajoutée mais aussi d’intégrer les entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales.

Nouveaux défis, nouvelles réformes

Malgré ses succès passés, Hô Chi Minh-Ville fait face à un ralentissement des flux d'IDE, l'obligeant à adopter des politiques incitatives plus ciblées et distinctives pour rester compétitive.

Selon le Dr. Huynh Phuoc Nghia, expert en économie, un cadre réglementaire repensé est crucial pour répondre aux spécificités des secteurs à haute technologie comme les semi-conducteurs, la biotechnologie et l'innovation. La ville s'oriente vers la transformation de ses zones industrielles classiques en zones technologiques et écologiques, visant à créer un nouvel écosystème d'IDE favorisant les synergies entre investisseurs établis et entrants.

Avec les avantages institutionnels conférés par la Résolution 98 et le développement du pôle urbain créatif de l’Est, Hô Chi Minh-Ville se dote d’une base solide pour attirer la prochaine vague d’investissements de qualité, créant ainsi un nouvel élan de croissance autour de secteurs d’avenir tels que les semi-conducteurs, les technologies de l’information, les biotechnologies et l’innovation.

VNA/CVN