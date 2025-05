Le prix de détail de l'électricité au Vietnam augmente de 4,8%

>> Séminaire pour rechercher des solutions aux difficultés sur le marché de l’électricité

>> Plus de cinq milliards d’USD devraient être dépensés en subventions à l'électricité en 2025

Photo : DT/CVN

Le prix moyen de l'électricité passe ainsi de 2.103,12 dôngs (0,08 USD) à 2.204,064 dôngs par kWh, hors TVA.

Depuis début 2023, les prix de l'électricité ont augmenté à quatre reprises : de 3%, de 4,5% et deux fois consécutives de 4,8%.

Le même jour, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié la décision N°1279/QĐ-BCT réglementant la tarification de détail de l'électricité pour différents groupes de clients et unités de distribution.

L'EVN a déclaré que l'impact sur les ménages à faibles revenus et les bénéficiaires des politiques sociales n'était pas significatif.

Cette augmentation vise à compenser la hausse du coût des intrants, le Vietnam devenant de plus en plus dépendant de sources d'énergie coûteuses telles que le charbon, le gaz naturel liquéfié et les énergies renouvelables, a indiqué l'EVN, ajoutant que l'hydroélectricité rentable ne devrait représenter que 25% de la production nationale d'électricité d'ici 2025.

De plus, la volatilité des taux de change, notamment la hausse du dollar américain, a également pesé sur les coûts de production.

La demande commerciale d'électricité devrait augmenter de 12,2% cette année et la production totale du réseau devrait augmenter de 336 milliards de kWh, principalement grâce à des sources d'énergie coûteuses telles que le charbon importé et le GNL.

Conformément à la décision N°07/2025/QĐ-TTg du Premier ministre relative au cadre tarifaire de l'électricité, les prix de détail moyens de l'électricité se situent entre 1.826,22 et 2.444,09 dôngs par kWh.

Un intervalle minimum de trois mois doit être respecté entre deux augmentations du prix de l'électricité.

EVN est autorisé à décider des augmentations comprises entre 2% et 5%. EVN doit obtenir l'approbation du ministère de l'Industrie et du Commerce pour les augmentations comprises entre 5% et 10%, et celle du gouvernement pour les augmentations de 10% ou plus.

VNA/CVN