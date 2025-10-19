Le PM appelle à accélérer le développement des infrastructures dans le delta du Mékong

Dans le cadre de sa mission de travail à Cân Tho, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 19 octobre une réunion sur l'avancement des projets d'autoroutes dans le delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, la région compte 11 projets ou sous-projets d'autoroutes, totalisant près de 435 km. Le ministère de la Construction gère cinq projets d'une longueur cumulée de plus de 211 km, dont quatre devraient être achevés d'ici 2025. Les six autres projets, sous la responsabilité des provinces, s'étendent sur 216,93 km et devraient être entièrement opérationnels en 2027. Les travaux de libération des terrains sont globalement achevés, à l'exception de quelques tronçons à Cân Tho, An Giang et Cà Mau.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Parti et l'État s'intéressent toujours au développement du delta du Mékong. Pour que cette région avance durablement, il faut agir avec audace et rapidité dans le développement des infrastructures et investir dans le développement des ressources humaines.

Concernant certains projets de transports clés dans le delta du Mékong, Pham Minh Chinh a relevé des retards dus à des difficultés dans l'approvisionnement en sable et en pierre, ainsi qu'à des lenteurs dans la libération du foncier. Il a demandé à la ville de Cân Tho et au groupe Électricité du Vietnam (EVN) d'accélérer le déplacement des réseaux électriques et d'achever la libération des terrains d'ici octobre 2025.

Le chef du gouvernement a chargé les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi que celui de la Construction, de continuer à accompagner les localités dans la mise en œuvre des projets. Il a salué les efforts des autorités locales et demandé de poursuivre l'innovation technologique afin de raccourcir les délais, tout en respectant strictement les normes de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement.

Enfin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la mise en œuvre de ces projets n'était pas seulement une mission politique, mais aussi une exigence du cœur, répondant aux attentes et à l'espoir des habitants du delta du Mékong. Plus les infrastructures stratégiques seront achevées rapidement, plus la région disposera de conditions favorables à son développement.

VNA/CVN