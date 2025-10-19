Appel entre le ministre vietnamien par intérim des AE et la ministre britannique des AE

Le 18 octobre au soir, le ministre par intérim des Affaires étrangères (AE) du Vietnam, Lê Hoài Trung, a eu un entretien téléphonique avec Yvette Cooper, nouvelle ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Lê Hoài Trung a adressé ses félicitations à Yvette Cooper pour sa récente nomination, exprimant sa satisfaction devant la coopération efficace des relations bilatérales dans tous les domaines. Il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni, considéré comme l'un de ses partenaires les plus importants en Europe.

De son côté, la ministre Yvette Cooper a déclaré que le Royaume-Uni attachait une grande importance au renforcement de son amitié et de sa coopération avec le Vietnam. Elle s'est dite confiante qu'avec la coopération du ministre par intérim, Lê Hoài Trung, les ministères des AE des deux pays continueraient à jouer efficacement leur rôle de coordination de la coopération bilatérale et à œuvrer ensemble pour promouvoir une collaboration globale, visant à dynamiser les relations bilatérales.

Elle a affirmé que son ministère continuerait à promouvoir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau entre les deux pays, ainsi qu'entre leurs ministères et secteurs respectifs.

Les deux parties ont salué les avancées positives du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, et convenu de la nécessité d'examiner rapidement les aspects de la coopération, de renforcer le rôle de coordination et de suivre de près la mise en œuvre des plans d'action dans le cadre du partenariat stratégique.

Elles souhaitaient également faire progresser les accords de coopération entre les deux parties, négocier et signer de nouveaux documents de coopération, et créer un cadre juridique favorable pour renforcer davantage la coopération dans tous les domaines.

À cette occasion, Lê Hoài Trung a invité Yvette Cooper à se rendre au Vietnam. Cette dernière a exprimé son souhait de rencontrer prochainement son homologue vietnamien afin de discuter des questions d'intérêt commun.

VNA/CVN