Le législateur suprême appelle à plus d’efforts pour réussir une session historique

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé dimanche 19 octobre aux délégations parlementaires des provinces et villes relevant du pouvoir central de redoubler d’efforts et d’agir de manière unie pour bien accomplir la 10 e session de la XV e législature qui s’ouvrira lundi 20 octobre à Hanoï.

>> Le plus haut législateur cubain se rend au parc industriel de Thang Long II

>> Les médias cubains soulignent l’importance de la visite du plus haut législateur cubain au Vietnam

>> Les législateurs soutiennent le transfert de technologie et l'innovation

Photo : VNA/CVN

La 10e session est la dernière de la XVe Assemblée nationale avec l’examen du plus grand nombre jamais connu de contenus législatifs depuis le début de la législature, a-t-il déclaré à une conférence entre le Comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et les chefs des cellules du Parti, les chefs et chefs adjoints des délégations parlementaires provinciales et municipales.

Au cours de cette session qui se clôturer le 11 décembre 2025, l’Assemblée nationale examinera et statuera sur 66 contenus (49 lois, 4 résolutions, 13 groupes de contenus socio-économiques, le budget de l’État, la surveillance et la prise de décisions sur les questions importantes du pays). L’agenda comprendra également les débats sur les projets de documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti en 2026.

La 10e session permettra d’institutionnaliser en temps opportun les nouvelles options et conclusions du Politburo, du Comité central du Parti et de son Secrétariat, notamment les orientations importantes approuvées lors du 13e plénum du Parti, dont la demande de "transformer la réforme institutionnelle en avantage concurrentiel et en moteur de développement", de fluidifier les ressources, de créer un cadre juridique et de stimuler le développement national dans la période à venir, a-t-il indiqué.

Dans la conduite des travaux, afin de garantir efficacité, rigueur scientifique et gain de temps, la session connaîtra plusieurs changements : il n’y aura pas de pause intermédiaire comme auparavant ; les questions seront envoyées à l’avance aux responsables concernés au lieu d’être posées directement dans l’hémicycle ; en outre, les sujets étroitement liés seront regroupés afin de permettre des débats plus structurés, scientifiques et efficaces.

Forts de neuf sessions ordinaires et neuf sessions extraordinaires réussies passées dans cette législature, nous devront mieux réussir la 10e session afin de lever les obstacles institutionnels et de résoudre les problèmes qui émergent dans le processus de développement socio-économique, a souligné le législateur suprême.

Promouvoir la démocratie et l’intelligence collective

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux députés de promouvoir la démocratie et l’intelligence collective, afin de garantir la plus haute qualité des projets de loi, notamment ceux à fort impact, tels que la Loi sur l’intelligence artificielle et la Loi sur la transformation numérique, la Loi sur la planification, la Loi sur l’éducation, la Résolution de l’Assemblée nationale sur les mécanismes et les politiques visant à lever les obstacles à l’organisation de la mise en œuvre de la Loi foncière.

Concernant les questions socio-économiques, le budget de l’État et d’autres sujets importants, il a demandé à chaque délégué d’étudier en profondeur les rapports du gouvernement, de les analyser objectivement et évaluer sur tous les aspects, ainsi que de veiller à contribuer aux contenus directement liés à la vie sociale, tels que les programmes cibles nationaux.

Concernant le personnel, le président de l’Assemblée nationale a demandé aux chefs de délégation de bien posséder les directives du secrétaire général Tô Lâm visant à renforcer le caractère du Parti et du peuple dans les activités de l’Assemblée nationale. Le travail du personnel doit être effectué conformément aux règlements et procédures et voté avec le plus grand sens des responsabilités, en plaçant au premier plan les intérêts du Parti, du pays et du peuple.

Il a également a souligné la nécessité de renforcer le sens des responsabilités, d’innover dans la méthode de travail, d’appliquer la technologie et la transformation numérique ; de renforcer l’application des plateformes de données, du système d’information numérique de l’Assemblée nationale et de l’intelligence artificielle (IA) pour soutenir l’analyse et la recherche au service du travail législatif et de la prise des décisions; tout en se conformant à la discipline et au règlement général de la session.

VNA/CVN