Renforcement des liens d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Finlande

À l’invitation du président de la République de Finlande, Alexander Stubb, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectueront une visite officielle en Finlande du 20 au 22 octobre 2025.

Il s'agira de la première visite d'un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam dans ce pays depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973. Cette visite témoigne de l'importance que le Vietnam accorde à son partenariat d'amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec la Finlande, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération stratégique entre les deux pays.

La Finlande est un ami fiable et de longue date du Vietnam. Depuis plus d'un demi-siècle, elle a toujours soutenu le peuple vietnamien, d'abord dans sa lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, puis dans son œuvre de construction et de développement.

Les relations d'amitié traditionnelle et de coopération entre le Vietnam et la Finlande n'ont cessé de se consolider et de se développer activement dans de multiples domaines : politique, diplomatique, économique, coopération au développement, éducation et formation.

La Finlande considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans la région, en vue de mettre en œuvre concrètement les objectifs énoncés dans son Plan d'action pour l'Asie du Sud-Est de 2015.

Sur le plan économique, le commerce bilatéral a connu une croissance régulière : passant de 337 millions de dollars en 2020 à 422 millions en 2024, et plus de 216 millions au cours des sept premiers mois de 2025. Le Vietnam exporte principalement vers la Finlande de l'acier et du fer, des chaussures, des textiles, du caoutchouc, des moyens de transport, des meubles en bois, des ordinateurs, des composants électroniques, des pièces détachées, etc. En retour, il importe des machines, des matières textiles, du papier, des produits chimiques, du bois et des produits du bois. La Finlande compte actuellement 37 projets d'investissement au Vietnam, pour un montant total de 50,8 millions de dollars, tandis que le Vietnam en détient dix en Finlande.

Le grandes entreprises finlandaises telles que Nokia, Vaisala, Valmet ou KONE participent activement au développement du Vietnam, contribuant à la transformation numérique, à l'innovation et à la transition verte. Par ailleurs, la Finlande a accordé au Vietnam plus de 340 millions de dollars d'aides non remboursables au cours des cinq dernières décennies, principalement dans les domaines de l'approvisionnement en eau, de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre le changement climatique et de la foresterie.

La coopération scientifique et technologique constitue un autre pilier important, avec le Programme de partenariat pour l'innovation Vietnam - Finlande (IPP) lancé en 2008, et plus récemment un accord de coopération sur la technologie 5G ainsi que sur les ports et aéroports intelligents signé entre le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) et le groupe finlandais Nokia en août 2022.

Dans le domaine éducatif, plus de 2.500 étudiants vietnamiens poursuivent actuellement leurs études en Finlande. Dix-huit protocoles d'accord ont été conclus entre des établissements d'enseignement des deux pays. En 2025, les deux parties ont signé un protocole d'accord sur la coopération en matière de mobilité des experts, de main-d'œuvre qualifiée et de travailleurs saisonniers.

La communauté vietnamienne, forte de près de 16.000 personnes en Finlande, joue un rôle de passerelle précieuse dans le renforcement des liens bilatéraux.

La visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse, constitue une étape importante, illustrant la haute considération accordée au partenariat d'amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays.

Au cours de cette visite, le secrétaire général aura des entretiens et entrevues avec les dirigeants finlandais, assistera à la signature de plusieurs accords dans des domaines clés, et encouragera une coopération toujours plus substantielle, efficace et durable.

Promouvoir les liens bilatéraux

Outre les activités politiques, il rencontrera des représentants d'entreprises finlandaises et visitera des établissements économiques et éducatifs partenaires du Vietnam, afin de promouvoir les liens économiques, scientifiques et technologiques.

La visite comprendra également des activités culturelles et des rencontres avec la communauté vietnamienne, illustrant la vitalité de la diplomatie culturelle et populaire.

Selon l'ambassadrice du Vietnam à Helsinki, Pham Thi Thanh Binh, cette visite devrait ouvrir une nouvelle phase de coopération plus substantielle, plus efficace et plus durable entre les deux pays, en harmonie avec l'essor du Vietnam et dans l'esprit d'innovation et de partenariat que partagent les deux peuples.

