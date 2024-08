Maintenir le rythme de la croissance économique

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion ordinaire du gouvernement en juillet, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung a déclaré que les moteurs de croissance du côté de l'offre ont enregistré des changements positifs, tandis que la motivation du côté de la demande a montré une reprise plus positive. Il a aussi mentionné cela lors de la réunion du gouvernement en juin, lorsque la croissance du PIB du pays a été annoncée à 6,42% au premier semestre de cette année.

Il a cité une série d'indicateurs à l'appui de ses évaluations, comme une hausse de 8,5% de la production industrielle, une hausse de 9,5% de la fabrication et de la transformation en sept mois, une augmentation de 10,5% en glissement annuel du nombre d'entreprises rejoignant et revenant sur le marché et plus de 18 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) enregistrés.

Il a noté que l'indice des directeurs d'achat (PMI) du Vietnam a atteint 54,7 points en juillet, dépassant les 50 points pour le quatrième mois consécutif, ce qui montre la reprise des activités de production.

Andrew Harker, directeur économique de S&P Global Market Intelligence, a estimé qu'il s'agissait d'un signe d'amélioration de la santé du secteur de la production vietnamienne.

De son côté, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que les résultats de la croissance du secteur industriel en général et du secteur de la fabrication en particulier montraient une image "très positive" de la production nationale.

Le secteur manufacturier est revenu à sa position de moteur de la croissance de l'économie, a-t-elle ajouté, soulignant que la production industrielle se développe à grande échelle dans tout le pays, en particulier dans les principaux pôles industriels.

Cependant, le ministre Nguyên Chi Dung a souligné les défis de l'économie, notamment les difficultés auxquelles sont confrontées les motivations de croissance et souligné aussi une réponse urgente.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que pour atteindre l'objectif de croissance de 7% fixé pour cette année, il est nécessaire de supprimer drastiquement les obstacles liés aux mécanismes, en se concentrant sur la mise en œuvre efficace des nouvelles lois qui sont entrées en vigueur et entreront en vigueur.

Les ministères et les secteurs doivent donner des orientations plus spécifiques et les localités doivent être plus actives dans la réalisation des tâches majeures, en révisant les motivations traditionnelles et en en promouvant de nouvelles.

Le ministre Nguyên Chi Dung a également insisté sur la nécessité de continuer à promouvoir de nouvelles motivations de croissance issues de l'économie numérique, de la numérisation et de la transition verte.

Soulignant la nécessité d'accélérer le décaissement des investissements publics, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux agences concernées de mobiliser 15 quadrillions de dôngs (59,64 milliards d'USD) que les gens conservent dans les banques pour des activités de production et d'affaires.

Nguyên Dinh Cung, directeur de l'Institut central de gestion économique, a exprimé son inquiétude face au ralentissement récent du secteur privé, qui affecte largement la performance économique globale.

Il a souligné la nécessité de lisser les ressources du secteur privé, ce qui constitue une solution importante pour stimuler l'investissement, contribuant à promouvoir la croissance économique non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme.

Il a déclaré qu'en raison de la baisse de confiance due à la situation économique difficile, encourager les gens à ouvrir leur portefeuille est également un bon moyen de maintenir le rythme du développement.

VNA/CVN