Le gouvernement discute de la situation socio-économique en sept mois

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, lundi 5 août à Hanoï, une réunion sur la situation socio-économique en juillet et au cours des sept premiers mois de l'année, la mise en oeuvre des trois programmes cibles nationaux et du programme de crédit de 120.000 milliards de dông pour le développement de logements sociaux.

Photo : VNA/CVN

Au début de la réunion périodique du gouvernement, les participants ont observé une minute de silence et de recueillement à la mémoire du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, un dirigeant éminent du pays, avant de féliciter le président Tô Lâm pour son élection comme secrétaire général du Parti à 100% des voix.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, la situation socio-économique en juillet et au cours des sept premiers mois de 2024 demeurait positive avec de nombreux résultats importants, voire meilleurs que le mois dernier dans de nombreux domaines.

La croissance s’est accélérée dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services ; la macroéconomie demeurait stable, l’inflation était maîtrisée, les grands équilibres étaient maintenus, l’excédent commercial restait substantiel.

Au cours des sept premiers mois, le commerce extérieur a progressé de 17,1%, avec un excédent commercial estimé à 14,08 milliards d'USD, les investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 10,9% par rapport à la même période de l’an dernier pour atteindfe plus de 18 milliards d'USD.

Photo : VNA-Canva/CVN

L’indice de la production industrielle en juillet a augmenté de 11,2% sur la même période, ou une hausse de 8,5% en sept mois. Le secteur des services maintient une bonne dynamique de croissance, les arrivées internationales en sept mois se sont établies à près de 10 millions, soit une augmentation de 51% par rapport à la même période de l’an dernier. En juillet, 14.735 nouvelles entreprises ont été créées, 8.201 entreprises ont repris leurs activités, portant leur nombre total à 139.500 en sept mois.

La sécurité sociale était assurée ; les domaines de la culture, des sports, de la santé, de l’éducation et de la formation ont obtenu de bons résultats ; la souveraineté nationale, la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux étaient maintenus, les activités extérieures intensifiées, la position et le prestige international du Vietnam renforcés.

"En juillet, nous avons dépensé d’importantes ressources pour augmenter le salaire minimum, mais l’inflation n’a pas augmenté de manière significative", a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les résultats obtenus sont encourageants, mais ne sauraient être un motif de contentement, a-t-indiqué, évoquant les défis concernant la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et de taux de change, la situation de la production et des affaires dans certains domaines, le retrait des entreprises du marché.

Le chef du gouvernement a demandé d’évaluer la mise en œuvre des tâches en juillet et au cours des sept premiers mois, d’en identifier les résultats et les lacunes à remédier en août et dans les mois à venir.

VNA/CVN