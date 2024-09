Les prix à la consommation en hausse de 4,08% en huit mois

L’indice des prix à la consommation (IPC) au cours des huit premiers mois de l’année a augmenté de 4,08% sur un an, poussé notamment par la hausse des prix de l'alimentation et des services de restauration, de la viande de porc et de services médicaux, a annoncé le 6 septembre l’Office général des statistiques (GSO).

Entre janvier et août, les groupes de marchandises et de services affichant les hausses de prix les plus significatives comprennent l'alimentation et les services de restauration (4%), l’éducation (8,58%) ; les médicaments et services de santé (7,07%) ; le logement, l’électricité (8,41%), l’eau (9,89%), les carburants et matériaux de construction (5,46%).

Pour le groupe des Postes et télécommunications, les prix ont diminué de 1,28% par rapport à juillet.

Le cours de l'or sur huit mois a augmenté de 25,54% et celui du dollar américain, de 5,85%.

L’inflation en huit mois a augmenté en moyenne de 2,71% par rapport à la même période de l’année dernière, principalement en raison de la hausse des prix des produits alimentaires, de l’électricité, de l’éducation et des services, a indiqué le GSO.

VNA/CVN