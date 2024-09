Huit mois

Le Vietnam enregistre un excédent commercial de plus de 19 milliards d'USD

Photo : VNA/CVN

En même temps, le chiffre d'affaires commercial du pays a atteint plus de 511 milliards d'USD, en hausse de 16,7% par rapport à la même période de l'année dernière, avec des exportations totalisant 265 milliards d'USD et des importations 246 milliards d'USD, en hausse respectivement de 15,8% et 17,7% en glissement annuel.

Sur la valeur des exportations, celle du secteur national a atteint 73,88 milliards d'USD, soit 27,9% et celle du secteur des investissements étrangers (y compris le pétrole brut) 72,1%.

Au cours des huit premiers mois, le Vietnam a enregistré 30 produits dont le chiffre d'affaires à l'exportation dépassait un milliard d'USD, soit 92,3% du chiffre d'affaires total à l'exportation. En particulier, six produits ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards d'USD, soit 62,6% du chiffre total du pays.

En ce qui concerne la valeur des importations, le secteur national a connu une hausse de 19,7% à 89,58 milliards d'USD et le secteur à capitaux étrangers de 16,9% à 156,44 milliards d'USD.

Photo : VNA/CVN

En août seulement, la valeur des échanges commerciaux a atteint 70,65 milliards d'USD, en hausse de 0,8% par rapport au mois précédent et de 13,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Sur ce chiffre, les exportations ont représenté 37,59 milliards d'USD, soit une augmentation de 3,7% par rapport à juillet, tandis que les importations ont chuté de 2,4% par rapport au mois précédent à 33,06 milliards d'USD.

Les États-Unis sont le plus grand importateur du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 77,9 milliards d'USD, tandis que la Chine est le plus grand exportateur du pays avec 92,3 milliards d'USD.

L'ancien directeur du GSO, Nguyên Bich Lâm, a déclaré que si les exportations du Vietnam continuent d'augmenter d'un mois à l'autre au cours des quatre mois restants de 2024, son chiffre d'affaires total à l'exportation de marchandises cette année devrait établir un nouveau record de 400 milliards d'USD, dépassant de loin le cap historique de 371,82 milliards d'USD atteint en 2022.

VNA/CVN