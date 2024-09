Croissance significative des échanges commerciaux via le poste frontalier international de Mong Cai

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, le montant total de l’import-export via ce poste frontalier s’est élevé à 2,64 millions d'USD, soit une hausse de 24% par rapport à la même période de l'année dernière.

Au cours de cette période, plus de 4,5 millions de personnes se sont déplacées via ce poste frontalier, en hausse de 97,5% en rythme annuel.

La ville de Mong Cai a également enregistré une augmentation de 62% des arrivées touristiques, pour un total de 2,76 millions. Elle s'est coordonnée de manière proactive avec les agences concernées pour favoriser les activités des entreprises, accélérer les réformes administratives...

En outre, les autorités municipales travaillent régulièrement avec leurs homologues de Dongxing, en Chine, pour résoudre les problèmes éventuels, promouvoir le commerce et le tourisme frontaliers…

Les efforts déployés pour lutter contre les activités illicites telles que le trafic illégal, la contrebande et l'immigration illégales, demeurent efficaces. Les autorités locales maintiennent une vigilance accrue afin de prévenir toute perturbation.

Le 3 septembre, le poste frontalier international de Mong Cai a commencé à effectuer les procédures d’entrées et de sorties pour les personnes et les véhicules utilisant le service de transport terrestre à itinéraire fixe entre les villes chinoise de Nanning et vietnamienne de Ha Long (province Quang Ninh), et vice versa, via le pont de dédouanement de Bac Luân II.

VNA/CVN