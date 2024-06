Le pho servi dans un bol de pierre, une création révolutionnaire

>> Le pho gà, la soupe de nouilles au poulet

>> Promouvoir le pho vietnamien à travers le Festival du pho 2024

>> Le pho sauté au bœuf

Le pho est le plat traditionnel le plus emblématique du Vietnam et notamment de Hanoï. Ses ingrédients principaux sont les nouilles de riz, de fines lamelles de viande de bœuf ou de poulet, des herbes aromatiques et surtout, un bouillon d’os de bœuf ou de poulet mijoté pendant des heures à feu doux.

Pour tout Hanoïen, manger un bol de pho en guise de petit déjeuner est une vraie habitude. Pour satisfaire le goût des clients et gagner leur fidélité, chaque restaurant ou enseigne cherche comment rendre son plat unique grâce au dressage et à la préparation du bouillon, véritable âme du plat.

Le bouillon à 100oC

C’est ce qui a donné naissance au pho bat da (le pho servi dans un bol de pierre), basé sur l’essence du pho hanoïen et qui ajoute à son goût délicieux un style unique mettant en valeur ses saveurs attrayantes. Pour ce plat, on accorde une attention particulière à la façon de le présenter sur la table, devant le client au moment de la dégustation. Le pho bat da est servi avec le bouillon fumant dans un bol au côté d’assiettes de nouilles de riz, de viande, de légumes crus et d’épices.

Le plat se déguste alors un peu différemment de sa version traditionnelle. Les convives trempent eux-mêmes les nouilles de riz tendres dans le bouillon que le bol de pierre épais maintient à température constante, ajoutent des lamelles de bœuf ou de poulet crues, puis des oignons verts et des épices pour créer une harmonie de saveurs adaptée à chacun. En le dégustant de cette manière, on distingue encore mieux la tendresse de chaque morceau de viande et la saveur du bouillon sans autres ingrédients.

Parmi les restaurants proposant cette spécialité à Hanoï, celui qui se trouve au 37, rue Hùng Vuong, en sert une version réalisée avec finesse par des chefs chevronnés. Ce restaurant utilise des bols de pierre spéciaux permettant de conserver le bouillon à 100oC le plus longtemps possible afin que la viande de poulet et de bœuf soient parfaitement cuites en y étant plongées et que chaque bouchée reste tendre et ne perde pas une miette d’arôme.

La plupart des gourmets qui dégustent le pho bat da attestent de sa singularité. “J’adore vraiment le +pho+ de Hanoï. C’est mon petit-déjeuner préféré. Quand j’ai eu l’occasion de déguster le +pho bat da+, j’ai vraiment ressenti la saveur du bœuf frais et du bouillon. La présentation de chaque ingrédient séparé est également un point fort de ce plat qui fait toujours saliver”, estime Thu Hà, de la chaîne Annie TV, spécialisée dans les critiques gastronomiques (Food Review).

Si vous aimez la cuisine vietnamienne et notamment celle de la capitale vietnamienne, vous devez essayer le pho bat da au moins une fois. Une expérience culinaire inoubliable !

Texte et photos : Anh Thu - Linh Thao/CVN