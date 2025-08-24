Innovation : Hô Chi Minh-Ville dévoile le SIHUB, nouveau catalyseur de son écosystème entrepreneurial

Le 23 août, Hô Chi Minh-Ville a inauguré le SIHUB, son nouveau centre dédié aux startups et à l’innovation, au 123 rue Truong Dinh, dans le quartier de Xuân Hoà. Conçu comme une "maison commune" pour les porteurs de projets, ce pôle stratégique entend fédérer les talents, accélérer les initiatives et positionner la mégapole du Sud comme un acteur clé sur la scène régionale et internationale de l’innovation.

Une infrastructure stratégique, levier pour l’innovation

Sous la tutelle du Service municipal des sciences et technologies, le SIHUB s’impose comme un acteur central de la transformation numérique à Hô Chi Minh-Ville. S’étendant sur près de 17.000 m², il incarne un modèle de partenariat public-privé ambitieux, pensé pour stimuler l’innovation à tous les niveaux.

Les trois premiers étages sont dédiés aux initiatives publiques : expérimentation de politiques innovantes, accompagnement des talents émergents et diffusion de l’esprit entrepreneurial. Les étages supérieurs (du 4e au 7e) concentrent les ressources privées - fonds de capital-risque, incubateurs, groupes technologiques vietnamiens et internationaux - créant un écosystème intégré, propice à la valorisation de la recherche et à la commercialisation de solutions concrètes.

"Ce centre n’est pas seulement une infrastructure, c’est l’incarnation de l’ambition de la ville en matière de science, de technologie et de transformation numérique", affirme Lâm Dinh Thang, directeur du Service municipal des sciences et technologies. L’inauguration du SIHUB s’inscrit dans le cadre des Résolutions 57 et 68 du Politburo, qui visent à faire de Hô Chi Minh-Ville un moteur national de l’innovation.

Autre atout stratégique du SIHUB : son offre de services intégrée, pensée comme un véritable guichet unique pour les jeunes pousses. Conseil juridique, protection de la propriété intellectuelle, accompagnement à la levée de fonds, soutien à la recherche et développement, accès aux marchés nationaux et internationaux… tout est mis en œuvre pour accélérer leur croissance et maximiser leur potentiel. À noter : le 6e étage accueille temporairement le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville, offrant aux fintechs locales un accès privilégié aux capitaux et à des partenariats stratégiques.

Une vision ambitieuse, cap sur le Top 100 mondial

Avec un écosystème entrepreneurial évalué à 7,4 milliards USD, 260 millions USD de capitaux-risque et près de 50% des start-up du pays - dont trois licornes (VNG, MoMo, Sky Mavis) -, Hô Chi Minh-Ville s’impose comme le moteur de l’innovation vietnamienne.

L’objectif est clair : faire du SIHUB un tremplin pour intégrer le Top 100 mondial des écosystèmes les plus dynamiques. La ville figure déjà au 110e rang mondial et dans le Top 5 d’Asie du Sud-Est, selon le classement de StartupBlink.

Trân Thi Diêu Thúy, vice-présidente du Comité populaire municipal, l’affirme : "Hô Chi Minh-Ville dispose de tous les atouts pour devenir un technopôle de premier plan en Asie".

À l’horizon 2030, l’économie numérique devra représenter au moins 40% du PIB local, et 50% d’ici 2045, tandis que la ville ambitionne d’intégrer le cercle des 100 métropoles les plus innovantes au monde.

Les autorités s’engagent à créer un environnement favorable aux investisseurs et aux entreprises, en soutenant la recherche de technologies de pointe, la formation de talents et l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les dirigeants appellent la communauté entrepreneuriale à saisir ces opportunités, à transformer les idées en produits et services à forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à la croissance durable de la ville et du pays.

Le renforcement des liens entre l’État, les universités et les entreprises est jugé essentiel pour que la recherche dépasse le stade des laboratoires et se traduise par des solutions concrètes, plaçant Hô Chi Minh-Ville parmi les capitales de l’innovation les plus dynamiques au monde.

Texte et photos : Quang Châu/CVN